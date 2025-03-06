鄭宗哲春訓手感火燙！再敲二壘安打 打擊率飆升至.357

▲美國職棒匹茲堡海盜隊鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜隊台灣內野好手鄭宗哲持續在春訓展現亮眼表現，今天在對戰多倫多藍鳥隊的比賽中，於比賽後段代打登場，再度擊出一支二壘安打。至此，他在春訓熱身賽的打擊率提升至.357，長打率高達 .714，攻擊指數（OPS）更突破 1.000，展現極佳的打擊手感。

鄭宗哲前一天才剛開轟，今天則未擔任先發，直到八局下半才獲得代打機會。他面對擁有大聯盟資歷藍鳥隊左投盧卡斯（Easton Lucas），一開始耐心選到兩顆壞球，隨後鎖定一顆偏低的速球，掃出二壘安打，不過隊友未能把他送回本壘得分。

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海盜隊此戰最終以 7：6 險勝藍鳥，其中克魯茲（Oneil Cruz） 擊出一發3分砲，巴特（Joey Bart） 貢獻一發陽春砲，而藍鳥隊19 歲印度裔新星尼瑪拉（Arjun Nimmala） 也有一發全壘打演出。

鄭宗哲今年已是連續第三年受邀參加海盜隊大聯盟春訓，至今出賽9場，累積14個打數，敲出5支安打，包括2支二壘安打與1轟，另有1次四壞球保送，打擊率 .357，長打率 .714，攻擊指數（OPS）高達 1.089。

除了打擊表現亮眼，鄭宗哲在防守端同樣具備強大競爭力。隨著生涯發展，他在游擊、二壘與三壘都有出賽經驗，但他的防守強項仍是在游擊位置。他擁有優異的速度、守備範圍與靈活的身手，搭配出色的手套與準確的傳球，使他成為防守端的亮點。

球探評價他的守備能力高達65 分，代表即使站上大聯盟，他的防守依然能提供穩定貢獻。這也使得他無論是擔任固定先發，或是球隊的內野工具人（Utility Player），都能成為陣容中的關鍵戰力。

鄭宗哲的速度與防守已達大聯盟等級，但他是否能成為每日先發的游擊手，仍取決於他的打擊穩定性。若能持續保持高打擊率與上壘能力，他有機會在2025賽季後期或2026年開季挑戰大聯盟名單。