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中職領隊會議：2026年實施壘包加大　投球計時調整再等等

▲2025年世界棒球經典賽資格賽比賽壘包。（圖／記者陳立勳攝）

▲中職2026年將實施壘包加大政策 。（圖／記者陳立勳攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒今日舉行領隊會議，討論多項變革，其中最受矚目的是決議將於2026年比照美國大聯盟，正式實施壘包加大政策。

根據會議決議，聯盟將直接向廠商訂購大壘包，尺寸將比照大聯盟規格。會長蔡其昌表示，要在今年實施可能有困難，主要是還要考慮庫存貨品的狀況，因此選擇2026年作為政策實施的最適當時間點。他指出，「明年春訓甚至更早就可以開始訓練，球隊將有一整年的時間來適應新規格。」

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至於球迷關心的投球計時規定，將尊重上一次總教練會議討論的結果，先在熱身賽實施，再來討論在季賽實施的可能性。

去年投手投球時間限制為「壘上無人20秒、壘上有人25秒」，經典賽資格賽前曾召開總教練會議，當時討論將進一步縮短為「壘上無人18秒、壘上有人23秒」。此規定將先從熱身賽開始實施，實際上路時機則待熱身賽結束後再行討論，預計最快將於2026年與壘包加大政策同步實施。

蔡其昌表示，投球計時規定將尊重先前總教練會議的討論結果，「這是技術面、第一線的決定，我們將先試行。裁判也需要適應學習，我們會要求裁判加強訓練，春訓期間也有強調這些調整。」他補充道，聯盟將為裁判增添計時硬體設備，確保計時器位於裁判視線範圍內。

蔡其昌最後強調，聯盟仍以選手健康為首要考量，將循序漸進實施各項新規定。他特別提到國際賽的適應問題，「我們要去適應每一次國際比賽的規則變化，集訓期間就要提前適應這些新規定。」

關鍵字： 中職壘包加大投球計時新規定2026年

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