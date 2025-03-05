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巴西棒打中國再見安打的是阪神虎翻譯　高中旅日圓棒球夢

▲▼巴西隊伊藤(左）對中國敲出再見安打。（圖／截自IG:botakahashi）

▲巴西隊伊藤(左）對中國敲出再見安打。（圖／截自IG:botakahashi）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽巴西隊以12比2擊敗中國，日裔好手伊藤（Vitor Ito）在7局下敲出再見安打，幫助球隊提前結束比賽。他目前在阪神虎隊擔任翻譯，此次再度披上巴西國家隊戰袍，為球隊爭取會內賽資格。

伊藤在中學之前都在巴西度過，16歲時來到日本，從本莊第一高中進入共榮大學。大學時期，他即入選WBC資格賽的巴西代表隊，展現不俗的棒球天賦。2022年卸下球員身份，2024年起進入阪神虎隊擔任翻譯。他2016年就曾代表巴西出征，今年他再次披上巴西隊戰袍參加經典賽資格賽。

當初，他因本莊第一高中監督須長三郎的邀請來日。須長監督先延攬伊藤的哥哥入隊，並且隊內已有多名巴西留學生，這讓伊藤更快適應日本環境。伊藤回憶：「看到哥哥比賽的影片，看台像足球場一樣熱鬧，也讓我嚮往到日本打球。」

然而，剛到日本時，由於不會日語，他經歷了一段適應期。他在宿舍努力學習語言，直到高三才逐漸適應日本生活。進入共榮大學後，他在第一個秋季聯賽就獲選為最佳新人，大三幫助球隊奪冠，並獲選最佳九人及盜壘王，大四更拿下大會MVP，展現全面實力。

2018年，伊藤加入日本生命隊，但第一年球隊錯失都市對抗賽門票，讓他感到低落。然而，母親的一通電話鼓勵他「將悔恨化為力量」，最終他在日本選手權賽中繳出打擊率.636的佳績。隔年，他也成功站上都市對抗賽的舞台，並擊出個人首安。

本屆經典賽資格賽，伊藤在3場比賽中12打數敲出4支安打，幫助巴西取得2勝1敗的戰績，將在附加賽對決德國，爭奪最後一張會內賽門票。

關鍵字： 棒球經典賽伊藤巴西隊日裔

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