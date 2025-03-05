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台灣內戰！運動家隊內戰對決林家正　莊陳仲敖有點想笑

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

效力美國職棒奧克蘭運動家隊的台灣投手莊陳仲敖，5日（台灣時間）在小聯盟春訓的模擬比賽中擔任先發投手，表現穩健，投2局無失分，未被擊出安打，還與林家正上演「台灣內戰」。

根據中央社報導，本場比賽中，與莊陳仲敖同場先發的，是運動家隊今季最重量級的補強前洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）。模擬比賽實戰演練 莊陳仲敖完美封鎖打線。

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林家正去年在12強賽表現亮眼，幫助中華隊奪冠，在春訓開始前夕加盟運動家。今年大聯盟春訓期間，他獲得3場出賽機會，但累計2打數無安打。莊陳仲敖同樣名列大聯盟春訓受邀名單，但因參加世界棒球經典賽資格賽較晚報到。他在經典賽資格賽關鍵的附加賽對戰西班牙隊時，主投3局失2分，被敲4支安打，送出1次三振與1次保送。

莊陳仲敖投2局未失分，最後一個出局數正好是他的台灣隊友林家正。此次模擬賽中，莊陳仲敖與林家正的正面對決，成為場上亮點之一。談到這場「台灣內戰」，莊陳仲敖接受中央社訪問時笑著說：「面對家正時，當下有點想笑，但沒有想太多，就是塞直球跟他對決，剛好成功抓到出局數。」林家正則打出一壘方向強勁滾地球，遭到一壘手接捕後踩壘出局。他本場僅有一次打擊機會。

莊陳仲敖與林家正在今年受邀參加大聯盟春訓，近期則返回小聯盟春訓營，為新球季做準備。據中央社報導，莊陳仲敖表示：「有幾個台灣球員在同一隊，感覺很親切，我們可以講自己的語言，彼此照應，這讓我們在美國打拚的路上感到更安心，也更有歸屬感。」

關鍵字： 棒球台灣春訓美職棒投手

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