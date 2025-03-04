樂天桃猿公布上半季八大主題趴 6月迎來樂天金鷲

▲樂天桃猿公布八大主題趴。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿隊即將迎來2025新球季，球隊以「NONSTOP全猿猛進」為年度口號，展現持續向前、永不止步的拚戰精神。開幕戰定於3月30日（日）在樂天桃園棒球場盛大開打，邀請所有球迷共同見證這熱血時刻。上半球季將推出八大精彩主題日，為球迷打造多元豐富的觀賽體驗。

「猿來瘋趴」將於4月12-13日率先登場，這是首次以三大吉祥物Rocky、猿氣小子與大聖為主角的主題活動，球場將營造充滿活力的親子同樂氛圍，讓大小球迷都能盡情享受棒球樂趣。4月18日的「上班族趴」特別邀請球迷們下班後直奔球場，與樂天女孩一起「打卡上班」。月底4月19-20日推出的「環遊世界趴」將展現樂天桃猿的國際魅力，樂天女孩也將化身空姐，帶領球迷一起展開棒球環球之旅。

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進入五月，「愛PET趴」將於5月2日舉行，延續寵物友善的理念，東下J.K.L.M區特別規劃寵物專區，歡迎球迷帶著心愛的毛小孩共同觀賽，度過難忘的棒球時光。5月3-4日的「彩虹派對趴」是樂天桃猿與Care Bears的聯名合作，準備用滿滿的可愛元素征服球迷。5月24-25日進入第三年的「永續趴」，今年將繼續攜手桃園市政府環境保護局，共同推動綠色行動，實踐永續發展的理念。

六月的主題日更是精彩，6月6-8日年度經典音樂派對「動紫趴」強勢回歸，為期三天的視聽盛宴，將為球迷帶來難以忘懷的熱血體驗。6月20-22日的「YOKOSO趴」則是與日本東北樂天金鷲聯手打造濃厚的日式棒球氛圍，讓球迷感受樂天雙雄的獨特魅力。 2025年上半季門票將在ibon售票系統獨家販售，詳細售票資訊與活動內容將陸續公布。球迷可關注樂天桃猿官方平台，「NONSTOP全猿猛進」一同迎接精彩新賽季！