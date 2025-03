厄文扭傷左膝痛苦倒地！堅持罰完兩球　美媒：就像他的導師Kobe

Kyrie Irving exited the game after this play in which he appeared to suffer a leg injury. He required assistance from teammates to get off the court. More bad news for the Mavs. #MFFL pic.twitter.com/MibBEunU8d

記者游郁香/綜合報導

獨行俠的傷病惡夢仍在持續,除了新加入的明星長人戴維斯(Anthony Davis)首秀倒下後,至今還未能復出,後場靈魂人物厄文(Kyrie Irving)今(4)日出戰國王也出現傷勢,他首節最後2分多鐘切入後突然倒在場邊,久久無法起身,但他堅持完成2罰後才退場,讓眾人想起了他的導師布萊恩(Kobe Bryant)。

▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。(圖/達志影像/美聯社)

首節最後2分35秒,厄文帶球切到籃下,在無明顯碰撞之下,他倒在場邊按著左膝好幾分鐘,神情相當痛苦,但他拒絕直接離場,儘管他無法將重量放在左腿上,仍堅持執行兩次罰球,他在出手前指向天空,接著穩穩命中,主場球迷齊聲高喊「MVP!」向這位頑強的球星致敬。

Kyrie Irving, unable to put any weight on his left leg, was about to be escorted to the locker room. He then remained in the game to shoot his free throws. He pointed to the sky before making both. Another brutal injury for the Mavs. pic.twitter.com/R4CesCdIZo