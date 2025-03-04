厄文扭傷左膝痛苦倒地！堅持罰完兩球　美媒：就像他的導師Kobe

Kyrie Irving exited the game after this play in which he appeared to suffer a leg injury. He required assistance from teammates to get off the court.



More bad news for the Mavs. #MFFLpic.twitter.com/MibBEunU8d — SportsDay Mavs (@dmn_mavericks) March 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠的傷病惡夢仍在持續，除了新加入的明星長人戴維斯（Anthony Davis）首秀倒下後，至今還未能復出，後場靈魂人物厄文（Kyrie Irving）今（4）日出戰國王也出現傷勢，他首節最後2分多鐘切入後突然倒在場邊，久久無法起身，但他堅持完成2罰後才退場，讓眾人想起了他的導師布萊恩（Kobe Bryant）。

▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

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首節最後2分35秒，厄文帶球切到籃下，在無明顯碰撞之下，他倒在場邊按著左膝好幾分鐘，神情相當痛苦，但他拒絕直接離場，儘管他無法將重量放在左腿上，仍堅持執行兩次罰球，他在出手前指向天空，接著穩穩命中，主場球迷齊聲高喊「MVP！」向這位頑強的球星致敬。

Kyrie Irving, unable to put any weight on his left leg, was about to be escorted to the locker room. He then remained in the game to shoot his free throws. He pointed to the sky before making both. Another brutal injury for the Mavs. pic.twitter.com/R4CesCdIZo — Mike Curtis (@MikeACurtis2) March 4, 2025

這一幕讓包括NBA記者阿夫塞斯（Grant Afseth）在內的所有人，想起當年遭逢阿基里斯腱重傷後，仍執意要完成罰球的已故湖人傳奇布萊恩，他也是厄文的導師。

▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

厄文罰球命中後，仍在養傷的新隊友戴維斯上前攙扶他，將他帶回休息室，場邊的球迷與隊友無不為這一刻感到動容。隨後獨行俠官方宣布，厄文因左膝扭傷，今晚不會再回到場上。

這對獨行俠而言又是一次殘酷的傷病打擊，球隊目前正為季後賽資格奮戰，厄文的傷勢狀況無疑將影響球隊接下來的表現。