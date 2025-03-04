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厄文扭傷左膝痛苦倒地！堅持罰完兩球　美媒：就像他的導師Kobe

記者游郁香／綜合報導

獨行俠的傷病惡夢仍在持續，除了新加入的明星長人戴維斯（Anthony Davis）首秀倒下後，至今還未能復出，後場靈魂人物厄文（Kyrie Irving）今（4）日出戰國王也出現傷勢，他首節最後2分多鐘切入後突然倒在場邊，久久無法起身，但他堅持完成2罰後才退場，讓眾人想起了他的導師布萊恩（Kobe Bryant）。

▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

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首節最後2分35秒，厄文帶球切到籃下，在無明顯碰撞之下，他倒在場邊按著左膝好幾分鐘，神情相當痛苦，但他拒絕直接離場，儘管他無法將重量放在左腿上，仍堅持執行兩次罰球，他在出手前指向天空，接著穩穩命中，主場球迷齊聲高喊「MVP！」向這位頑強的球星致敬。

這一幕讓包括NBA記者阿夫塞斯（Grant Afseth）在內的所有人，想起當年遭逢阿基里斯腱重傷後，仍執意要完成罰球的已故湖人傳奇布萊恩，他也是厄文的導師。

▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

厄文罰球命中後，仍在養傷的新隊友戴維斯上前攙扶他，將他帶回休息室，場邊的球迷與隊友無不為這一刻感到動容。隨後獨行俠官方宣布，厄文因左膝扭傷，今晚不會再回到場上。

這對獨行俠而言又是一次殘酷的傷病打擊，球隊目前正為季後賽資格奮戰，厄文的傷勢狀況無疑將影響球隊接下來的表現。

關鍵字： NBA獨行俠厄文

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