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陳傑憲直言「防護員不可或缺」　 確保國手最佳狀態拚國際賽

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊長陳傑憲表示，防護員是不可或缺的配置。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣取得2026年經典賽門票，但此次資格賽沒報名防護員受討論。「台灣隊長」陳傑憲認為，防護員是不可或缺的配置，展望未來，該有配置不可少，才能讓選手場上展現最佳狀態。

台灣在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）決勝一役擊退西班牙，順利搶下2026年WBC門票，「台灣隊長」陳傑憲賽後提到，因種種原因在「不舒服」的情況下比賽，感謝大家頂著全台人民的壓力、扛下一切，順利搶下門票。

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陳傑憲接受中央社記者訪問時提到，一直以來進入國家隊，都能感受到國家隊的用心，把選手照顧的很好，讓選手專心在每次比賽，只是這次比賽限制比較多，才出現一些狀況。

此次資格賽嚴格證件管控，中華隊在報名持證人員時沒有將防護員納入，造成在比賽場沒能有隨隊防護員，僅有MLB（美國職業棒球大聯盟）配置給各隊的防護員各1名，另有大會醫療組（無隨隊隊醫）。

對於資格賽沒能有台灣隨隊防護員進到休息室，陳傑憲表示，「對於選手來說，防護員是我們不可或缺的配置」，在賽前、賽中、賽後，都需要做一些治療，有些球員上場前習慣讓防護員放鬆肌肉、稍微治療伸展，但在這次比賽，就沒辦法照著平常節奏去準備比賽，是比較不舒服的點。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲說，雖然這次比賽限制比較多，但希望未來若還有這樣的狀況，「至少都要有一個台灣自己的防護員」，畢竟從集訓首日到正式賽，防護員都貼身照顧球員的身體，「他們最懂我們需要什麼，正常流程要怎麼走，等於我們身體的管理師。」

除了防護員，陳傑憲也點出訓練員的重要性，透露投手群聊天中提及，希望有訓練員做接球輔助訓練，讓他們做好該做的調整，用最好的狀況進入比賽。

陳傑憲以選手的立場呼籲，「未來當然希望該有的配置都要有，選手才可以在一個身體或者心理都準備好的狀態下，把自己最好的一面呈現在球場上。」

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽陳傑憲

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