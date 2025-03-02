中信特攻1場刷新兩TPBL聯盟紀錄　謝亞軒飆8顆三分感謝隊友

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（2）日作客桃園巨蛋，新洋將飛馳、馬可和當家射手謝亞軒3人單場得分都突破30大關，其中飛馳第4節單節獨攬21分破聯盟紀錄，謝亞軒狂飆8顆三分彈，也締造聯盟新高。在下半場意外僅剩馬可一位長人坐鎮禁區之下，特攻仍以116比106擊敗台啤雲豹。

飛馳與馬可今日迎來來台第2戰，身高180公分的飛馳繼首秀轟下31分，此戰他又飆出37分、9助攻和7籃板，包辦6顆三分球，再次展示驚人火力。來自蒙特內哥羅籍的馬可，則在上半場就獨攬17分，幫助特攻第2節打完以51比48領先。

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▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

但特攻第3節開局就出現危機，213公分長人奈森與雲豹「金牌特務」林信寬雙雙倒地後，吞下犯規與技術犯規，奈森犯滿被迫離場，還好當家射手謝亞軒挺身而出，單節猛飆5顆三分，特攻保住2分領先，決勝節則有兩位新同學飛馳與馬可開火，終場以116比106帶走勝利。

▲新北中信特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

飛馳決勝節猛轟21分刷新聯盟紀錄，先前紀錄為夢想家林俊吉、雲豹克羅馬和特攻德芬得16分。飛馳賽後表示，自己就是「盡可能做到最好」，有幾球手感不好，還好第4節最後跳出來幫助球隊。

馬可貢獻36分、17籃板的雙十數據，他提到下半場陣中只剩自己一位大個子在場上，特別小心不要陷入犯規麻煩。

謝亞軒也以單場8顆三分打破聯盟紀錄，先前單場最多三分紀錄由攻城獅克拉與夢想家貝奇所保持（7顆）。謝亞軒此戰繳出30分、5籃板、2助攻，他將功勞歸給教練團和隊友的支持，並大讚新加入的飛馳和馬克幫助很大，「隨著時間配合，化學效應越來越好。」

▲新北中信特攻馬可。（圖／TPBL提供）