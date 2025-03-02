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田中將大巨人主場首秀！解決村上宗隆2局無失分　感動吐心聲

▲▼「神之子」田中將大迎來轉戰巨人後的首場主場比賽。（圖／翻攝自X／読売巨人軍（ジャイアンツ））

▲「神之子」田中將大迎來轉戰巨人後的首場主場比賽。（圖／翻攝自X／読売巨人軍（ジャイアンツ））

記者游郁香／綜合報導

「神之子」田中將大今（2）日在東京巨蛋迎來轉戰巨人後的主場首秀，在對戰養樂多的熱身賽中先發登板。他投兩局僅被敲2支安打，無失分，最快球速達145公里，繳出穩健表現。賽後他感動表示，「這麼多球迷填滿了看台，讓我再次感受到聲援的力量是多麼巨大。」

在滿場觀眾的熱烈掌聲中，田中將大首次以巨人球員身份站上東京巨蛋的投手丘，他面對的首名打者是赤羽由紘，在3球內取得1好2壞，隨後的直球被擊成中間方向安打。不過田中並未受到影響，隨後以144公里直球讓長岡秀樹、桑塔納擊出飛球出局，接著面對強打者村上宗隆，他投出外角143公里速球，成功讓對手打成左外野飛球，化解失分危機。

第二局，田中將大在1出局後被濱田太貴敲出二壘安打，但隨後讓內山壯真打出三壘滾地球，並以游擊滾地球解決松本直樹，確保無失分退場。在這局中，田中投出本場最快的145公里速球，儘管如此，他仍謙虛地說，「這不是速度比賽，今天才是第2場實戰，我還有很多地方需要提升。」

田中將大2月24日對羅德的比賽中首次登板，當時僅投1局無失分，最快球速同樣達到145公里。透過春訓期間對投球機制的調整，他對自己的進步相當滿意。今日面對更長的投球局數，他依舊保持穩定發揮，為開幕戰前的狀態調整鋪路。

「接下來的比賽，我的投球局數應該會逐步增加，今天有些球種的精準度還不太滿意，希望能在接下來的時間裡調整到最佳狀態。」田中將大正按照計畫穩步調整。作為日美通算197勝的老將，他的目標依然是開幕輪值，迎接新賽季的挑戰。

關鍵字： 田中將大巨人隊東京巨蛋日本職棒NPB熱身賽

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