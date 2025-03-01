東區雙強對決！塞爾提克搞砸22分領先　騎士米歇爾41分率隊9連勝

▲騎士米歇爾（中）率隊完成22分逆轉。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

東區2大強權騎士與塞爾提克今（1）日正面對決，綠衫軍在首節就掌握22分領先優勢，不料下半場騎士「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）率領球隊逆襲，全場他砍下41分，幫助騎士以123比116在東區頂尖對決中勝出。

波士頓在比賽開始時先得11分，並在首節進行5分鐘就打出25比3的領先優勢。綠軍一哥坦圖（Jayson Tatum）上半場拿下30分，上季FMVP布朗（Jaylen Brown）則貢獻了19分。然而，騎士次節逐漸縮小差距，將分差縮小到10分進入下半場。

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▲塞爾提克坦圖（右）上半場就砍下30分。（圖／路透）

克里夫蘭在第3節靠著米歇爾的三分球攻勢將分差縮小至1分，然而布朗在該節結束前命中最後一球，將塞爾提克的領先優勢保持在3分，進入決勝第4節。

末節開始，布朗又得分讓塞爾提克領先5分，但騎士保持足夠火力，長人莫布里（Evan Mobley）先是投中三分球，又命中1記跳投，將比分追平至100比100，在比賽還剩10分40秒時，塞爾提克全隊看起來似乎體力有些不支。

莫布利持續補刀再中1記三分球，將騎士的領先優勢擴大至104比101，隨後米歇爾與坦圖、布朗互相飆分，但騎士一直保持領先。比賽還剩3分15秒，布朗命中跳投將比分追平至114比114，塞爾提克卻始終無法壓過比分，米歇爾隨後連中2球，其中1球還完成三分加罰，讓騎士以5分領先。隨後，賈蘭德（Darius Garland）命中後撤跳投，將騎士的領先擴大至121比114，基本確立勝局，終場就由騎士完成22分的逆轉秀。

▲米歇爾（右）砍下41分。（圖／路透）

騎士賽後取得本季第49勝，米歇爾得到41分、5助攻，賈蘭德則貢獻了20分、7助攻，莫布里得到了17分、12籃板；敗隊坦圖拿下全場最高的46分，還有16籃板和9助攻，布朗也貢獻37分，但塞爾提克只有3名球員得分上雙。

2隊本賽季的對戰紀錄為各自勝出2場。放眼聯盟戰績，騎士目前已經連贏9場，並在最近14場比賽中獲得13勝。塞爾提克則在6連勝後苦吞2連敗。