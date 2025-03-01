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林安可展望新賽季：盼達成百轟　表態有意參戰經典賽

▲▼ 林安可 。（圖／記者王真魚攝）

▲林安可 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅隊重砲林安可日前與球隊簽下3年複數約，月薪從2025年的56萬元逐年調升至2027年的64萬元，總值達2160萬元，整體加薪幅度為21.7%。談到與球隊順利完成簽約後，林安可更著眼未來，分享了自己在新球季的目標與期許。

「近期小目標算是希望可以達成百轟，當然最重要是身體健康。」林安可表示，幫助球隊晉級季後賽、爭取總冠軍仍是最終目的。目前春訓期間，他也坦言還有些細節需要調整，正全力為開季做準備。

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林安可2019年進入職棒，2024年繳出亮眼成績，出賽118場，敲出105支安打，轟出20發全壘打，貢獻93分打點，打擊率達2成57，成為獅隊攻擊核心。即將邁入第7個球季的他，對於職涯發展也有清晰規劃，「FA（行使自由球員）應該還要很久，現在還不會想到這件事，最重要是要有價值才有辦法行使。我還是要打好我的球，把成績出來也會比較好談約。」

展望明年的世界棒球經典賽，林安可直言有意願參戰，「如果有機會當然想參加，前提是身體健康，繳出好成績，才有辦法入選。」

曾參與12強金牌戰的他也表示，經典賽資格賽的壓力和氛圍與爭冠完全不同，「一個是爭冠，一個是輸了什麼都沒有。」

統一獅今日將與日本火腿展開交流賽，林安可表示非常期待，「都是日職一軍好手，也沒機會遇到，趁這次交流賽競爭。」對於今日先發的火腿投手孫易磊，他坦言雖不熟悉，但有關注資格賽表現，「以前也沒遇過，有看這次資格賽比賽很厲害。」

關鍵字： 棒球林安可統一獅職棒春訓

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