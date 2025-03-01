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獨行俠原有意用唐西奇換「蟻人」　灰狼高層超震驚直接回絕

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體披露，獨行俠曾詢問以唐西奇（左）交換艾德華茲（右）的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠上個月初將「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易到洛杉磯，震驚各界，達拉斯總管哈里森（Nico Harrison）曾公開表示，湖人是他唯一交涉的球隊。不過《The Athletic》近日披露，獨行俠還曾試探是否能以唐西奇換取「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards），灰狼方面對此感到相當震驚並直接回絕。

在唐西奇交易案完成後，艾德華茲曾開玩笑提醒其他NBA球員，「大家最好了解自己在球隊的情況。」他還特別向灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）喊話，「老大，若是要交易我，請提前告知我啊！」

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▲▼灰狼艾德華茲、唐斯、康利；獨行俠唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼當家球星艾德華茲（右）對唐西奇（左）被交易大感震驚。（圖／達志影像／美聯社）

不過身為新生代巨星的艾德華茲可能沒預料到，獨行俠確實向灰狼詢問過用唐西奇換他的可能性。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，在達拉斯將唐西奇送到湖人之前，總管哈里森曾與灰狼進行「非正式交談」，然而，灰狼對此提議感到震驚並直接回絕，「消息人士透露，灰狼對於獨行俠竟考慮送走唐西奇一事感到震驚。」

值得一提的是，哈里森在2月2日交易後的記者會上曾表示，他除了與湖人接觸外，未曾與其他球隊討論交易唐西奇的可能性。但這是否只是語意上的差異，仍待商榷，因為正式的交易談判與初步試探性接觸確實有所不同。

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇加入湖人後，過去6戰，紫金軍團取得4勝2敗。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇自加盟湖人後已出賽6場，繳出場均19.3分、9.7籃板、6.7助攻與1.5抄截，湖人在他登場的比賽中取得4勝2敗，並在最近3場他出賽的比賽中「全勝」，戰績提升至36勝21負，高居西區第4。

湖人前役才在主場迎戰灰狼，這是唐西奇被交易後，首次以湖人球員身份交手艾德華茲，湖人以111比102勝出。唐西奇該役繳出21分、13籃板與5助攻，艾德華茲則貢獻18分、6籃板與5助攻，但他領到本季個人第16次技術犯規，面臨自動禁賽1場處分，他還因為在遭到驅逐出場後把球丟進觀眾席，可能面臨額外罰鍰。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇灰狼蟻人艾德華茲

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