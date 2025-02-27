高中木聯冠軍戰組合出爐！平鎮、穀保高中第6度交手

▲平鎮高中，莊昊勳。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽四強賽於27日展開，平鎮高中以一場猛烈攻勢提前4局擊敗東石高中，最終以10比0獲勝，順利晉級冠軍戰，將對決宿敵穀保家商。

比賽一開始，平鎮便展現出強大火力，首局就狂掃7分。邱文佑、邱聖安、江庭毅、邱宇珩、莊昊勳、高宥軒接連敲出安打，並搭配對方3次保送和3次失誤，打出一波得分高潮。接著在2局上，莊昊勳、高宥軒與周柏恩的安打再次為平鎮添上3分。

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投手方面，平鎮的巫宏威主投2局，僅被敲2支安打且無失分。江禮恩與張耀允也各投1局，成功封鎖對方攻勢，確保大比分領先。

平鎮總教練吳柏宏在賽後表示，「其實我們本來預設是桃園內戰，但東石打敗了兩支桃園球隊（大溪、北科），我們也預料到他們實力不容小覷。」回顧這場比賽，他強調：「這場比賽是在嘉義縣棒球場進行，對東石來說是主場，還好場地轉換。球員保持平常心，把該做的做好，開局就大量得分。」

吳柏宏也回顧了平鎮在第四階段首戰與高苑工商的激戰，坦言這場勝利對球隊來說充滿挑戰，「這樣的經驗對球員成長很有幫助。從落後到追平，再到贏球，這些經歷是平時訓練無法得到的。」

平鎮將在冠軍戰迎戰穀保家商，吳柏宏認為，兩隊多次對決已經讓球員養成了應對高張力比賽的心態，「球員要保持平常心，盡全力把好的狀態帶到最後一場。」

吳柏宏分析了近期的打擊狀況，表示「近兩場比賽我們的打擊都發揮順暢，提醒他們大膽攻擊好球。」他期望球員在冠軍戰中保持這樣的攻擊節奏，為平鎮爭取最高榮譽。

根據統計，平鎮與穀保在歷屆木聯冠軍戰共交手6次，其中5次由平鎮奪冠，直到去年交手才由穀保破魔咒奪冠，穀保本屆要挑戰三連霸。