運動雲

>

高中木聯冠軍戰組合出爐！平鎮、穀保高中第6度交手

▲▼平鎮高中，莊昊勳。（圖／學生棒聯提供）

▲平鎮高中，莊昊勳。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽四強賽於27日展開，平鎮高中以一場猛烈攻勢提前4局擊敗東石高中，最終以10比0獲勝，順利晉級冠軍戰，將對決宿敵穀保家商。

比賽一開始，平鎮便展現出強大火力，首局就狂掃7分。邱文佑、邱聖安、江庭毅、邱宇珩、莊昊勳、高宥軒接連敲出安打，並搭配對方3次保送和3次失誤，打出一波得分高潮。接著在2局上，莊昊勳、高宥軒與周柏恩的安打再次為平鎮添上3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手方面，平鎮的巫宏威主投2局，僅被敲2支安打且無失分。江禮恩與張耀允也各投1局，成功封鎖對方攻勢，確保大比分領先。

平鎮總教練吳柏宏在賽後表示，「其實我們本來預設是桃園內戰，但東石打敗了兩支桃園球隊（大溪、北科），我們也預料到他們實力不容小覷。」回顧這場比賽，他強調：「這場比賽是在嘉義縣棒球場進行，對東石來說是主場，還好場地轉換。球員保持平常心，把該做的做好，開局就大量得分。」

吳柏宏也回顧了平鎮在第四階段首戰與高苑工商的激戰，坦言這場勝利對球隊來說充滿挑戰，「這樣的經驗對球員成長很有幫助。從落後到追平，再到贏球，這些經歷是平時訓練無法得到的。」

平鎮將在冠軍戰迎戰穀保家商，吳柏宏認為，兩隊多次對決已經讓球員養成了應對高張力比賽的心態，「球員要保持平常心，盡全力把好的狀態帶到最後一場。」

吳柏宏分析了近期的打擊狀況，表示「近兩場比賽我們的打擊都發揮順暢，提醒他們大膽攻擊好球。」他期望球員在冠軍戰中保持這樣的攻擊節奏，為平鎮爭取最高榮譽。

根據統計，平鎮與穀保在歷屆木聯冠軍戰共交手6次，其中5次由平鎮奪冠，直到去年交手才由穀保破魔咒奪冠，穀保本屆要挑戰三連霸。

關鍵字： 棒球高中冠軍戰平鎮穀保

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

大谷翔平10年前曾來台打12強　明年首次對決台灣

大谷翔平10年前曾來台打12強　明年首次對決台灣

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

Melody離婚2年「新歡首曝光」！　起底是MIT學霸「這一點打動她」

熱門新聞

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

2失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

3中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

4中華男籃利多　亞洲盃外卡賽台灣主辦

5蔡其昌已發500萬 ！選手可獲補充役

最新新聞

1首波車潮清晨5時湧現　蘇花路廊228首日路況曝

2中華隊奪WBC門票　球迷曝「正賽做到1事」就算及格

3海神浪人情歌主題周　高雄巨蛋K歌

4平鎮、穀保高中第6度冠軍戰交手

5領航猿校園巡迴　號召東超支猿收贏

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366