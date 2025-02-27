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三連霸差一步！張乙安7K、96球完封東體　穀保闖木聯冠軍戰

▲▼高中木棒聯賽，穀保、東體。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木棒聯賽，穀保張乙安完封勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽27日進行四強賽，衛冕軍穀保家商由張乙安掛帥先發，96球完封7局，以3比0力克東體，距離三連霸僅差一步。

台東體中派出具有U18資歷的下勾投手陳世展先發，穀保打線做足準備。總教練鄭志強表示：「昨天大概就知道對方會派下勾投手，之前多數球隊也曾以下勾投法對付我們。因此，昨天球員們集中在一個房間觀看陳世展的投球影片，並分析可能後援的黃宇昇。這兩位投手的球速從慢到快，確實需要適應。主要還是提醒球員不要過度注意陳世展的投球動作，而是專注於他的出手點，後段戰術執行也相當成功。」

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穀保在2局下錯過了兩次安打機會，5局下才由邱宥得先發帶動攻勢。他透過滾地球推進後，劉承佑敲出安打並發動盜壘，邱宥得則趁對方捕手暴傳失誤搶下1分。6局下，蔡琞傑因觸身球保送，如同鄭志強賽前預測，東體此時換上黃宇昇登板。穀保立即執行短打戰術推進，隨後許子彥適時敲安，加上投手暴投，再添2分保險分，最終以3比0獲勝。

張乙安此役功不可沒，他全場完封對手，僅被敲2支安打，送出7次三振，僅有1次保送。鄭志強表示：「這個階段我們一直依照投手輪值安排，前幾場他是後援，這場則排定為先發。他之前的投球局數是隊內最多的，先發安排是因為我們相信他的控球能力與變化球的掌握度。當然，有幾局他太想解決打者，導致球路偏高，這部分還可以再修正。」

穀保朝三連霸邁進，僅剩最後一步。鄭志強提醒球員：「攻擊、守備、投球都要穩定發揮，各隊實力相當接近，守備失誤或戰術執行錯誤，都可能導致無法得分，甚至讓對手大量得分。這幾場球員表現已經不錯，希望明天能繼續保持下去。」

▲▼高中木棒聯賽，穀保、東體。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木棒聯賽，穀保、東體。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木棒穀保家商張乙安東體學生棒聯

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