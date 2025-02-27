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大谷翔平LIVE BP首發大號全壘打！準備熱身賽首戰對前東家天使

▲▼大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在美國春訓中，於27日（台灣時間）實戰形式的打擊練習「LIVE BP」中大放異彩，迎來了本季的首支本壘打。他在擊出一發推測飛行距離達130公尺的全壘打，受到球迷和教練的高度評價。

此次LIVE BP中，大谷對戰小聯盟的右投手，在第9球的四縫線直球上揮擊出一記飛過中外野的全壘打，立即引起現場球迷的熱烈反應。球迷紛紛驚呼「這聲音真是..…」「像槍聲一樣」，並表示這一擊的震撼效果非凡。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在隨後接受採訪時對大谷的表現大加讚賞，表示：「翔平真的很棒，專注並且準確擊出，狀況很好。」他進一步指出，大谷此場練習共揮擊37球，成功打出兩次安打，展現了良好的調整成果。大谷的狀態也為即將來臨的開季做足了鋪墊，特別是在即將對戰天使隊的熱身賽中，這將是他今年的首場比賽，將對決菊池雄星。

除了擊球表現，大谷還在完成打擊練習後，轉移進行基礎跑壘訓練時，他保持左臂不接觸地面，成功滑入二壘。這一動作被認為是為了避免去年世界大賽中因盜壘時左肩脫臼而進行的預防訓練。

去年，大谷以54支本壘打榮獲本壘打王，並對新賽季寄予了厚望。球迷們也期待他能在今年繼續延續火熱狀態，並為球隊帶來更多驚喜。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊春訓棒球美國

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