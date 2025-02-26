佐佐木朗希實戰首打席挨轟　道奇教頭仍評價合格！

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊佐佐木朗希投手於26日（台灣時間）在亞利桑那州格倫代爾的春訓基地，面對白襪隊小聯盟選手進行實戰形式的練習「Live BP（實戰投打練習）」，首打席便遭對手擊出右中間方向特大全壘打，迎來意想不到的「初登板」。不過，他最終在3局未投完的情況下共投38球，被擊出2支安打，失1分。

在大谷翔平投、山本由伸、總教練羅伯斯（Dave Roberts）、球隊總裁弗里德曼（Andrew Friedman）等人一起關注下，佐佐木迎來他的「初登板」。

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一開始預計是對白襪隊的練習比賽，但實際上，練習表上標註為「Live BP」，因此除了捕手外沒有其他守備球員，也未安排跑者，儘管打者來自其他球隊，但這場比賽實質上屬於實戰形式的練習。

佐佐木雖然首打席便被白襪新星帝爾（Kyle Teel）擊出右中間方向全壘打，但首局在2出局時投出三振。第二局則連續讓3名打者擊出內野滾地球出局。原本預計投2局，但「加投」的第3局，他出現2次四壞保送，再被擊出左中間方向二壘安打，留下課題待改進。

儘管如此，羅伯斯仍給予他「合格」的評價：「朗希表現不錯。今天投了3局，球速很好，指叉球表現也很棒。與投手教練交流後，他也表示『內容不錯』。」 根據羅伯斯的說法，球速達到了「90英里中段」，與前次Live BP時測得的95英里（約153公里）相當。

對於佐佐木在首打席被擊出全壘打後迅速調整的表現，羅伯斯給予肯定，「他從16歲起就是明星選手。雖然過去可能沒有太多被打爆的經歷，但就像我過去見過的菁英投手一樣，即便被打也能迅速恢復狀態。他絕不會逃避對決，這是他的天性。因此，只要他持續成長並適應大聯盟，最終將會站穩該有的地位。」

目前為止，佐佐木尚未在春訓熱身賽登板，但預計接下來將會有2次出賽，並極有可能在3月19日東京巨蛋舉行的開幕戰第2場，對陣小熊隊的比賽中擔任先發投手。