中國16歲天才美少女「首場世界賽就奪冠」　身材高美獲讚顏值擔當

▲中國體操選手張可欣首登世界賽就奪冠 。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合報導

2025年國際體操總會（FIG）體操單項世界盃德國科特布斯站傳來佳績，中國體操隊16歲小將張可欣首次參加世界級體操賽事，就勇奪女子高低槓金牌、平衡木銀牌與自由操銅牌，展現出極具潛力的競技實力。她在比賽中動作流暢、姿態優雅，受到媒體盛讚，更被譽為中國體操隊的「顏值擔當」。

《新浪網》報導，張可欣2009年出生於湖北黃石，6歲時被奧運冠軍程菲的啟蒙教練姚菊英選中，進入市體校體操隊訓練，7歲加入黃石市體操隊。經過多年訓練，她在湖北省內賽事多次奪冠，展現出色的競技能力。2023年學青會上，她獲得女子甲組平衡木銅牌，2024年全國青年體操U系列冠軍賽更斬獲U15女子個人全能與平衡木兩面金牌，並摘下跳馬、高低槓銀牌，以及自由操銅牌，充分展現其全能型選手的實力，隨後入選中國體操國家隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次德國科特布斯站是張可欣首次登上世界大賽舞台，不僅在高低槓、平衡木、自由操三項順利晉級決賽，更分別奪得金、銀、銅牌，表現相當亮眼。

不少媒體稱張可欣為「16歲天才少女」，並特別提到她身材高挑、動作優美，在比賽中的表現彷彿翩翩起舞的小精靈，贏得大量網友好評。她的首場世界大賽即奪冠，未來表現備受期待，或將成為中國體操界的新星。