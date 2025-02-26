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曾子祐因傷未出賽IG吐心聲：準備這麼久卻無法上場，很抱歉

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊成功拿下進軍2026年經典賽門票，隊內唯一未曾上場的選手曾子祐，賽後透過社群發聲，坦言因傷錯失出賽機會，內心充滿遺憾，隊友們也紛紛留言鼓勵。

這次資格賽，曾子祐被定位為三壘手，原本有機會在昨晚出賽代打，最終仍因腰傷作罷。總教練曾豪駒透露，曾子祐在比賽第一天便閃到腰，影響守備狀態，「確實是有辦法出賽，但守備方面還是沒辦法，這一點比較可惜。不過透過這次累積經驗，相信他只要準備好，未來還是有機會。」

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曾子祐賽後於IG發文，表達自己的遺憾與感謝，「很可惜，我的身體不爭氣。很難過，準備了這麼久卻無法上場，很抱歉沒辦法為球隊貢獻。但很開心能參與這次的中華隊，跟著大家先經歷失敗，再一起扛住壓力拿到門票。我很享受這次跟大家一起努力的過程，希望有機會還能同隊為國家奮戰！」

他的發文引來中華隊隊友、學長們的暖心留言，隊長陳傑憲寫下：「你很棒，我們知道。」曾峻岳則鼓勵，「你很棒，身體比什麼都還重要，早日康復。」吳念庭也表示，「你很棒，我們還需要你的，不能少你一個！」張育成則直接留言，「Love you yoyo！」

關鍵字： 曾子祐中華隊隊友暖心留言經典賽WBC資格賽曾子祐

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