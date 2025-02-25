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大谷翔平合影229公分NBA落選新秀　球迷驚呼：居然變小了

記者游郁香／綜合報導

身高達229公分的2016年NBA落選新秀恩賈伊（Mamadou N’Diaye），昨（24）日在個人Instagram貼出與道奇「二刀流」巨星大谷翔平的合照，引起球迷熱烈討論，平時顯得十分壯碩的大谷，在恩賈伊身旁突然「變小」了，球迷驚呼，「這絕對是合成照吧」、「從來沒看過有人能讓大谷看起來這麼矮」。

▲▼2016年NBA落選新秀恩賈伊與大谷翔平合照，兩人的身高差引起熱議。（圖／翻攝自IG）

▲2016年NBA落選新秀恩賈伊與大谷翔平合照，兩人的身高差引起熱議。（圖／翻攝自IG，下同）

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恩賈伊在貼文中寫道，「在道奇隊春訓與大谷翔平共度美好時光」，並分享了兩張合照與一段短片，記錄他在道奇春訓基地與大谷見面的時刻。然而，最引人注目的不是春訓畫面，而是兩人之間的驚人身高差，恩賈伊身高達229公分，大谷雖然也有193公分，仍顯得「意外嬌小」。

兩人的合照曝光後，迅速在社群媒體上掀起熱議，球迷紛紛留言，「大谷翔平居然變小了？」「這絕對是合成照吧！」「從來沒看過有人能讓大谷看起來這麼矮」「這太震撼了吧！」甚至還有球迷以英語留言「OMG」、「Big Time」、「Otaniiiiii」來表達驚訝之情。

現年31歲的恩賈伊來自塞內加爾，曾是美國NCAA一級球員，就讀加州大學爾灣分校，2013-14賽季獲選Big West聯盟年度最佳防守球員，以優異的封阻能力聞名。他曾參加2016年NBA選秀，但並未中選，之後短暫加盟金州勇士並參加夏季聯賽，前灣區神射湯普森（Klay Thompson）至今都還追蹤他的IG帳號，他也曾與底特律活塞簽約，無奈很快遭釋出。

▲▼2016年NBA落選新秀恩賈伊與大谷翔平合照，兩人的身高差引起熱議。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： 大聯盟道奇大谷翔平MLBNBAMamadou N’Diaye

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