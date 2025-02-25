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西班牙先發生死戰前愜意逛台北101　 中華隊要突破拉索關鍵曝

▲▼西班牙附加賽先發投手拉索賽前1天愜意逛台北101。（圖／翻攝自IG）

▲西班牙附加賽先發投手拉索賽前1天愜意逛台北101。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

中華隊與西班牙今（25日）晚將在附加賽決生死，爭搶分組最後一張經典賽門票，預計先發的西班牙投手拉索（Ramon Rosso）賽前1天仍與隊友克魯茲（Rhiner Cruz）一起逛台北101，顯得十分愜意，不過西班牙上屆經典賽資格賽就是倒在最後與捷克的殊死戰，中華隊希望能複製捷克的劇本復仇。

28歲右投拉索擁有大聯盟資歷，他曾效力費城人隊，本屆賽會他與中華隊交手過一次，21日小組賽中，他第5局接替先發雷法（Elian Leyva）中繼登板，投3.1局就飆出7次三振，僅被林子偉敲出1安，並對李宗賢投出保送，壓制力十足。

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▲▼西班牙附加賽先發投手拉索賽前1天愜意逛台北101。（圖／翻攝自IG）

▲西班牙附加賽先發投手拉索賽前1天愜意逛台北101。（圖／翻攝自IG）

拉索將在今晚的附加賽先發，對決中華隊的旅美小將莊陳仲敖。面對生死戰，拉索顯得很放鬆，他賽前1天還與克魯茲等隊友結伴逛台北101，開心拍照留念，並將照片分享到個人社群媒體。

今晚將是中華隊打線第2度交手拉索，球評陳師正接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，中華隊打者對拉索的適應度應該會提高，因為西班牙首場的調度是「先慢後快」，比賽開始由速球較慢的雷法，第2任才換上拉索的高壓速球，使得中華隊打者不適應，今晚再戰可鎖定速球攻擊，掌握拉索的失投球。

陳師正分析，拉索球速落在150公里左右，但變化球控制不如雷法精準，中華隊打者應專注於攻擊速球，尤其是進壘位置較偏紅中的球路。另外，考慮到拉索上一場已投3.1局，短天數休息後的體能狀況可能會影響投球品質，中華隊應該採取耐心纏鬥的策略，讓他快速消耗用球數，迫使西班牙提前換投，以降低拉索對比賽的影響。

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）

▲西班牙投手拉索首戰曾封鎖中華隊火力，送出7次三振。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT西班牙

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