投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙　15位投手皆可上

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在WBC資格賽中，25日面對西班牙的殊死戰，中華隊的現狀與潛力都被數據與細節呈現出來。從前三場比賽的表現看，投手端累計失分19分，打擊方面尤其在得點圈打擊率僅1成5，兩項數據都暴露出缺點。

相較之下，西班牙隊則僅失8分，得分高達22分，並且整體投打表現均領先中華隊。西班牙打擊分析，全隊3戰4轟本組最多。恩卡納西昂（Wander Encarnación）首戰對中華隊猛打賞，有2分打點，跑回3分。烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）該場比賽也敲3安打，有1打點，跑回3分。利諾（Gabriel Lino）首戰對陳宇宏開轟。

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好消息是中華隊陣中15位投手都可以登板，根據此次經典賽資格賽隔場規定，投手若單場投出50球以上，需休息四天才能再次登板；投滿30球則需休息一天。中華隊在23日對尼加拉瓜比賽中，啟用車輪戰，沒有投手超過50球。

西班牙先發打線大部分為右打，柯曼列茲（Carlos Colmenarez）埋伏在後段棒次仍需特別注意，他在此系列賽，10打數4安打、1打點，曾敲1支全壘打、選到2保送，打擊率4成全隊最高。雖然中華隊僅有呂彥青與林維恩兩位左投，不過右投陣中有可以對付左打的利器，例如徐若熙、孫易磊的變速球可以善加運用。

尚未登板過的莊陳仲敖作為中華隊的先發投手，他的表現將成為球隊取勝的關鍵。他的拿手球路包括曲球、卡特球、變速球以及滑球。去年7月底再升至2A，22局投球僅被敲出15支安打，投出18次三振、6次四死球，防禦率2.05，表現穩健，今年受邀大聯盟春訓，不過毅然決定投入中華隊，兩好球後的武器球發揮成為關鍵。

打擊部分，中華隊打擊率僅.287，不如西班牙的.327，上壘率達.417，西班牙則是.5，長打率中華隊.462、西班牙則是.481。中華隊得點圈打擊率過低的問題，必須在上壘後運用靈活戰術突破，也考驗教練團的智慧。