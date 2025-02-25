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台灣拚WBC門票15投都可上　莊陳仲敖、徐若熙等7大火球男就位

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲WBC資格賽中華隊王牌徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊今（25）日將迎來本屆經典賽資格賽最關鍵一役，與西班牙爭搶分組最後一張正賽門票，在教練團「精算」球數之下，15名投手今晚都能上陣，由最快球速156公里的旅美小將莊陳仲敖先發，前役飆出158公里的王牌徐若熙可能成為關鍵中繼投手，台灣投手群有多達7位「火球男」。

晚間的生死戰的結果，攸關中華隊能否連6屆打進經典賽會內賽，中華隊投手群過去3戰無人投滿50球，因此今晚15位投手都有登板資格，由效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖先發，他去年曾投出156公里的球速，今年首度受邀大聯盟春訓，不過最後仍決定返台為國而戰。

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊今晚與西班牙進行生死戰，莊陳仲敖扛重任先發。（圖／記者李毓康攝）

全員待命的中華隊投手群中，有多達7位球速能飆破150公里的「火球男」，23日對尼加拉瓜上場投了1個人次的王牌徐若熙，該役連投了5顆154公里以上的速球，最後一球更飆出158公里，追平個人生涯最速紀錄，他與旅日投手孫易磊可能成為今晚的關鍵中繼投手，孫易磊過去曾在大巨蛋投出157公里。

另外，旅美19歲左投林維恩在首戰對西班牙中繼1局，送出3次三振，並狂飆生涯最快152公里，其他兩名旅美新星沙子宸、陳柏毓也都在對南非的比賽投出破150公里的球速，生涯最速158公里的曾峻岳則可能扮演終結者。

▲▼經典賽資格賽練球日，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）

▲孫易磊可能成為今晚的關鍵中繼投手。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT西班牙

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