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中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨（23）日在世界棒球經典賽資格賽最終戰以0比6遭尼加拉瓜完封，大聯盟官網分析，這一戰最關鍵的時刻出現在中華隊4局下攻佔滿壘、僅落後2分時，尼加拉瓜果斷換上經驗豐富的投手古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）登板救火，結果他再度展現「大賽型投手」本色，化解了台灣最佳的反攻機會。

中華隊4局下僅1出局形成滿壘，尼加拉瓜換上一度被點名將擔任先發的投手古提耶瑞茲救火，他成功解決了2名打者，蔣少宏擊出內野飛球遭到三壘手接殺，宋晟睿則遭到三振，最終無法攻下分數，讓尼加拉瓜成功守住領先優勢。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，尼加拉瓜總教練古伊多。（圖／記者李毓康攝）

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▲尼加拉瓜總教練古伊多。（圖／記者李毓康攝）

大聯盟官網指出，這是中華隊整場最佳的進攻機會，當時僅2分落後。值得一提的是，這已經不是古提耶瑞茲第一次在WBC資格賽成為關鍵英雄。2022年資格賽，他曾投出9局無失分，幫助尼加拉瓜歷史性晉級經典賽正賽。這一次，他再次在球隊最需要他的時刻挺身而出，讓中華隊喪失扭轉戰局的最佳機會。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

比賽結束後，尼加拉瓜教練團盛讚這位老將，「他知道如何在壓力下投球，也知道如何贏得比賽。他今天的表現再次證明，他是我們投手群的支柱之一。」

古提耶瑞茲則表示，「這場比賽，我只是做好自己的工作。當我站上投手丘時，我知道這是一個不能讓分的局面。我很高興能幫助球隊晉級，我們的目標還沒結束。」

尼加拉瓜的晉級，讓這支以投手戰力見長的球隊再次受到關注，他們本屆資格賽3場比賽僅失2分，展現驚人壓制力。

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽

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