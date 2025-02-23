運動雲

>

曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！點出再戰西班牙需注意控球

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在23日預賽最後一天的比賽中，曾峻岳首次登板中繼1局，順利達成三上三下，最快球速飆至152公里。展望25日再戰西班牙，他也點出了投手群必須注意的關鍵。

曾峻岳在8局上登板，面對第五棒阿列古利亞（Benjamin Alegria），成功讓他擊出一壘飛球出局，接著三振雷優（Elian Rayo），再讓札馬拉（Freddy Zamora）擊出游擊飛球，順利完成無失分的一局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對決尼加拉瓜打者的感想，他表示：「他們有一定的實力，落後時我們投球偏甜，他們也都掌握到，適時給我們一擊。感覺不像是一般他們國家的球隊，而是更像較高層級的打者。」

針對25日與西班牙的關鍵戰役，曾峻岳指出：「要鎖定好球帶兩側的位置。第一場我們投手太多球進到紅中，後天對上他們時要特別注意這點。」

本屆賽事曾峻岳持續展現速球優勢，他表示：「這次讓自己更早進入比賽狀況，每一場都會認真貢獻。前兩場教練沒安排我上場，今天終於有機會，把練習的東西發揮出來。」

賽後，隊長陳傑憲也對球隊給予鼓勵，曾峻岳說：「他鼓勵我們，雖然沒能拿到小組第一，但後天還有關鍵的一場，一定要努力拿下來。」

關鍵字： 棒球中華隊曾峻岳速球比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

15秒場內全壘打影片登大聯盟官網　宋晟睿曝繞壘真實感想

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

南非不敵西班牙　中華隊25日打加賽拚門票

65歲胡瓜連跳三首喊「很累」　康康感動虧：怕最後一次演出

熱門新聞

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

快訊／西班牙雙轟9比1大勝南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

中華隊確定後天加賽　大巨蛋將加開進場座位

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1不斷更新／陳韻文遭狙擊　中華9局上0比5落後

2西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

3李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

4中華隊後天加賽　大巨蛋加開座位

5尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

最新新聞

1陳宇宏「看到成長」　中華隊附加賽投手全員

2徐若熙飆速158對戰西班牙沒問題

3曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！

4王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

5集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366