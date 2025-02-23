曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！點出再戰西班牙需注意控球

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在23日預賽最後一天的比賽中，曾峻岳首次登板中繼1局，順利達成三上三下，最快球速飆至152公里。展望25日再戰西班牙，他也點出了投手群必須注意的關鍵。

曾峻岳在8局上登板，面對第五棒阿列古利亞（Benjamin Alegria），成功讓他擊出一壘飛球出局，接著三振雷優（Elian Rayo），再讓札馬拉（Freddy Zamora）擊出游擊飛球，順利完成無失分的一局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對決尼加拉瓜打者的感想，他表示：「他們有一定的實力，落後時我們投球偏甜，他們也都掌握到，適時給我們一擊。感覺不像是一般他們國家的球隊，而是更像較高層級的打者。」

針對25日與西班牙的關鍵戰役，曾峻岳指出：「要鎖定好球帶兩側的位置。第一場我們投手太多球進到紅中，後天對上他們時要特別注意這點。」

本屆賽事曾峻岳持續展現速球優勢，他表示：「這次讓自己更早進入比賽狀況，每一場都會認真貢獻。前兩場教練沒安排我上場，今天終於有機會，把練習的東西發揮出來。」

賽後，隊長陳傑憲也對球隊給予鼓勵，曾峻岳說：「他鼓勵我們，雖然沒能拿到小組第一，但後天還有關鍵的一場，一定要努力拿下來。」