沙子宸發燒中飆生涯最速152　透露擁抱蔣少宏耳邊暖語

記者楊舒帆／台北報導

在經典賽資格賽中，沙子宸於22日對陣南非隊，主投2.2局未被擊出任何安打，但因抽筋而退場。他透露，先發前一天曾感冒，但仍在關鍵戰役中展現自我，並表示捕手搭檔蔣少宏帶給他安定感，退場時特別擁抱他。

談到身體狀況，沙子宸表示：「賽前有發冷的狀態，熱身時穿了很多衣服，也補充睡眠，喝了很多電解質。」他登板後展現不錯的球威，並提到：「知道昨天是非贏不可的比賽，狀態不錯。」

沙子宸此役共投37球，其中22顆為好球，最快球速達到152公里，創下生涯新高。他表示：「很想把打者解決，（王）建民學長有提到，把每顆球當作最後一顆，也當成0比0丟。」

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▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

在3局下，沙子宸投出觸身球保送後，接了一顆飛球，隨後雙腿抽筋退場。他回憶當時情況：「保送時就感受到左腳抽筋，隨後變成兩腳都抽筋。防護員提到，可能是發燒導致電解質不平衡所致。之前沒有過這樣的經驗，還想繼續投下去。」內野手建議他全力試投，「育成學長有說，不行就不要勉強，後面還有投手。我自己也覺得，這樣繼續投對團隊不是好的狀況。」

最後，沙子宸在退場時給予捕手搭檔蔣少宏擁抱，他表示：「對啊！（主動抱他）因為他給我很大、很大的領導方向和安定感。熱身緊張時，他也一直要我放慢步調。我們討論情蒐並交流想法。」當下擁抱他時，感謝他，「告訴他要繼續加油，一起跟隊友們拿下勝利。」

休賽季的努力在一級國際賽初登板中發揮成效，他表示：「在美國賽季最快149公里，這次休賽季做了很多訓練，包含飲食改變。比賽能達到這個球速是預期內的，相信自己能在全場喊聲中，催出球速。」

賽前，他環顧大巨蛋一周以緩解緊張，最終享受這個舞台。沙子宸認為此次登板對未來旅美生涯有很大幫助。「會比較有動力，與上個賽季不同，這次有進步。跟著訓練方向走，可能球團也會驚訝，到底做了什麼訓練，讓球速變這麼快，讓他們有更大的信心。」

運動家三位小將一起拼戰，林維恩率先飆速150公里以上，沙子宸跟上，彼此互相鼓勵，也相信交棒給莊陳仲敖，「他是很穩的人。」