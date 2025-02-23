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味全龍首度海外春訓28人名單公布　將赴沖繩交手日本火腿

▲▼味全龍海外春訓。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍海外春訓。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍海外春訓。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍隊即將迎來隊史首場海外交流戰，球隊已於2月23日啟程前往日本沖繩名護市營棒球場，並將於2月24日台灣時間中午12點，與日職北海道日本火腿鬥士隊 展開交流戰。本次比賽不僅是味全龍首次踏上國際舞台，更是春訓階段的重要實戰測試，球隊期盼透過與日職強隊的交鋒，提升球員狀態，為新球季做好準備。

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此次隨隊前往日本的陣容以一軍球員為主，共計28名球員，其中包含12名投手、8名內野手、5名外野手及3名捕手，顯示球隊對這場比賽的高度重視。

味全龍隊領隊丁仲緯提到：「這次交流賽對味全龍來說具有特殊意義，除了是我們首次海外比賽，也希望透過與日本火腿鬥士的高強度對戰，讓球員累積寶貴經驗。我們也特別感謝日本火腿鬥士隊提供這次寶貴的交流機會。」

《味全龍日本交流賽名單》
 投手（12位）
陳禹勳、王維中、郭郁政、吳俊杰、趙璟榮、林逸達、張景淯、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、吳君奕、王定穎

 捕手（3位）
吉力吉撈・鞏冠、林辰勳、劉時豪

內野手（8位）
郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、拿莫・伊漾、吳東融

外野手（5位）
郭天信、林孝程、朱育賢、王順和、張祐銘

關鍵字： 味全龍海外交流賽日本火腿鬥士春訓比賽

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