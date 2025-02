大聯盟熱身賽台將好棒！鄭宗哲敲長打　鄧愷威強壓遊騎兵中心打線

▲鄭宗哲。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

受邀大聯盟春訓的兩位台灣野手鄭宗哲、李灝宇都在23日(台灣時間)的熱身賽亮相,鄭宗哲首安就敲出二壘安打。鄧愷威中繼登板,以12球壓制遊騎兵中心打線。

Tsung-Che Cheng with a double in the 9th pic.twitter.com/WpDucRyxSP