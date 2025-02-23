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大聯盟熱身賽台將好棒！鄭宗哲敲長打　鄧愷威強壓遊騎兵中心打線

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

受邀大聯盟春訓的兩位台灣野手鄭宗哲、李灝宇都在23日（台灣時間）的熱身賽亮相，鄭宗哲首安就敲出二壘安打。鄧愷威中繼登板，以12球壓制遊騎兵中心打線。

海盜作客金鶯，鄭宗哲5局下替補鎮守二壘、排第5棒，7局上面對阿姆布魯斯特（Justin Armbruester）擊出左外野飛球。9局上以6比5領先時，鄭宗哲1出局後率先敲出左外野二壘安打帶動攻勢，隨後再靠高斯基（Matt Gorski）滿貫彈跑回分數，最終海盜以10比5獲勝。鄭宗哲2打數1安打，春訓開局表現亮眼。

老虎與費城人交手，李灝宇5局下代打面對前東家投手庫內爾（Joel Kuhnel）纏鬥12球選到保送上壘。6局起他鎮守三壘，6局下再度上場打擊，遭到庫亞斯（Jose Cuas）三振。8局下雙方追平為6比6，李灝宇敲出中外野飛球，老虎靠著比格比（Justice Bigbie）再見安打獲勝。最終2打數1安打，三振、保送各1次。

巨人鄧愷威在球隊剛取得2比0領先時，迎戰對方中心打線，先後讓伯格（Jake Burger）、佩德森（Joc Pederson）敲出中外野飛球，由李政厚協助接殺，最後再以4球三振賈西亞（Adolis García），完成1局中繼任務，最終巨人以6比1獲勝。鄧愷威投球內容相當精彩，投12球只有1顆壞球，最快球速達94.6英哩（約152公里）。

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 台灣野手春訓大聯盟棒球明星球員

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