德國體操世界盃　台灣蕭佑然鞍馬奪金

▲台灣男子體操好手蕭佑然奪金。（圖／翻攝教練鄭焜杰臉書）



記者張靖榕／綜合報導

台灣男子體操好手蕭佑然在德國科特布斯（Cottbus）體操世界盃鞍馬決賽中，以14.433分勇奪金牌，這是他生涯首面世界盃等級賽事金牌，為台灣體操再添佳績。

本次賽事是世界體操總會（FIG）在新計分週期內的首場比賽，現就讀台北市立大學博士班一年級的蕭佑然，在資格賽中以難度分5.400、執行分8.800，總分14.200，排名第3順利晉級決賽。

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蕭佑然進入決賽後與教練鄭焜杰商討，決定將難度分提高至5.700，並作為第一位選手登場。蕭佑然順利完成全套動作，最終獲得14.433分，成功奪金。

中央社報導，賽後鄭焜杰表示，蕭佑然的難度動作原本應獲得5.700分，但裁判初步僅給5.600，經過抗議後，才追回應得分數，順利達成賽前的奪金目標。

鄭焜杰也指出，新計分週期對蕭佑然有利，因為他過去訓練的高難度動作仍適用於新的規則。不過他也坦言，「決賽裁判的給分標準較嚴格，否則總分應該可以達到14.6分以上。」

對於首次奪下世界盃金牌，蕭佑然直呼，「這面金牌真的有點不可思議！」他透露，原本參賽的主要目標是展示自己的新難度動作，但在預賽時，部分新動作未獲裁判承認，讓他感到有些沮喪。然而，他隨即調整心態，決定先全力拚金牌，最終順利奪冠，為個人生涯寫下重要里程碑。