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台灣首位非科班出身登一級國際賽！沙子宸150速球寫歷史可惜傷退

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

沙子宸22日在經典賽資格賽對南非隊擔任先發投手，最快球速突破150公里，展現旅美投手的水準。然而，他在3局上因一次接球後出現身體不適，最終因接球造成不適而提前退場。儘管只投了2.2局，他仍繳出精彩表現，面對第一輪南非打線連續解決7名打者，僅1次觸身球保送讓對方上壘，並送出1次三振。身為首位非科班出身的旅美投手登上經典賽舞台，沙子宸也寫下中華隊史上的新紀錄。

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近兩季他在運動家1A有出賽紀錄，並累積不少先發經驗。在去年U23世界盃，他首次披上國家隊戰袍，以後援投手身份登板，對戰韓國與尼加拉瓜，兩場共投3.2局，送出4次三振，僅被擊出2支安打，且無責失分，展現穩定的壓制力。本屆經典賽資格賽則是他首次在一級國際賽登板，雖然繳出優異表現，但可惜因兩腿抽筋提前退場，未能完成先發任務。不過中華隊回報已無大礙，未來還有機會再登板。

沙子宸是台灣首位非科班出身、成功旅美的投手，2023年與奧克蘭運動家隊簽約，合約總值42.5萬美金（包含37.5萬簽約金與5萬獎學金），正式踏上美職之路。

沙子宸直到國中畢業後才正式進入科班體系。就讀台北市光復國小時，他曾參加足球隊，棒球仍是興趣性質。青少棒時期加入和平高中青少棒，該隊為社團性質球隊，一週僅週末訓練。他曾考慮轉學至棒球名校重慶國中，但因名額已滿未能如願，最後選擇彰化藝中，才開始接受正式科班訓練。進入高中後，他的球速從高一剛入學時的123公里，到高中畢業前已提升至最快147公里。

身高190公分的沙子宸擁有優異的身材條件，但剛進入大學時體格較為單薄，後來透過身體素質訓練逐步提升，進而開啟旅美之路。根據啟程國際運動行銷表示，沙子宸從小在父親成立的社區球隊「TYSA運動家」學習棒球，並逐步灌溉旅美夢想。經歷高中與大學階段的訓練與成長，最終獲得美職奧克蘭運動家的青睞，成為台灣社區棒球體系出身、成功旅美的第一人。

運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop） 在2023年簽約記者會上曾表示，球團早在沙子宸高一時便已注意到他的潛力。「他的協調性非常好，身高190公分，身材條件優秀，雖然當時的身體素質仍需提升，但我們相信他的天花板非常高。現在的他還不是完成版，但我們對他的發展潛力相當看好。」

希斯洛普當時也補充道，沙子宸擁有媲美大聯盟等級的球轉速，直球與滑球都已具備一定水準，球團期待他正式加入後，透過完整的訓練計畫，能夠更進一步發展，成為具競爭力的投手。

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： WBC資格賽CT沙子宸WBC棒球台灣投手

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