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「打棒球壓力最大的一次」陳宇宏自責沒發揮優勢

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽首戰，中華隊先發投手陳宇宏面對西班牙隊僅投1局就退場，用了21球被敲出3支安打，包含1支二壘安打，失掉2分自責分並吞下敗投。回想昨天表現，陳宇宏坦言不如預期，「這是我打棒球壓力最大的一次，丟完下來之後，有釋放一點。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊陳宇宏首戰失利，壓力大不如預期。（圖／記者李毓康攝）

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「昨天比較可惜的是，沒有發揮自己的優勢，也讓牛棚多消耗，對此感到抱歉。」陳宇宏自責說道，他透過回看影片，但還是有地方需要修正，「其實沒有投得太甜，但快慢這部分，打者沒有被擾亂，可能跟捕手要多討論，配球和控制球進本壘的位置上都要再調整。」

這是陳宇宏職業生涯壓力最大的一戰，「前兩天就有接到通知可能先發，但直到前一天練習才確定。當時非常緊張，這是我打棒球以來壓力最大的一次。」投完後才稍微釋放壓力，也立刻收拾好心情，準備面對接下來的比賽。

經過這次的震撼教育，陳宇宏相信對未來會很有幫助，「第一次在這麼多人面前比賽，之後比賽應該不會再更多人了，後面應該也沒什麼了。」

教練團在他首戰後給予鼓勵，陳宇宏強調，雖然首戰不盡理想，「但今天會好好準備，接下來的三場比賽都會全力以赴。」

關鍵字： 棒球中華隊陳宇宏失利壓力WBC資格賽CT

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