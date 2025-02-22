勇士5戰4勝！巴特勒畫戰術締隊史最快紀錄　柯瑞搭他後數據驚人

Coach Jimmy cooking something up ???? pic.twitter.com/aIcbbBOm7w — 95.7 The Game (@957thegame) February 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

自從巴特勒（Jimmy Butler） 加盟後，勇士迎來了強勢反彈，近5戰取得4勝，包括今（23）日在客場以132比108痛扁國王，報了去年附加賽慘敗的一箭之仇。值得一提的是，巴特勒被拍到在板凳席親自畫戰術，他還成為隊史最快達成成100分、25籃板、25助攻的球員。

Bench was HYPED ????@MichelobULTRA || Joy Cam pic.twitter.com/aCiNjvnODx — Golden State Warriors (@warriors) February 22, 2025

這一戰勇士有多達4名球員得分突破20大關，後場小將穆迪（Moses Moody） 和資深射手希爾德（Buddy Hield）各攻下22分，2年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）轟下 21分，一哥柯瑞（Stephen Curry） 則貢獻 20分。灣區團隊累積40次助攻，並利用國王24次失誤攻下38分，展現出頂級的球權轉換效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴特勒加盟後，勇士5戰4勝。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在第2節展開猛烈攻勢，儘管柯瑞當時坐在板凳上，球隊仍打出一波19比6的攻勢，將領先優勢擴大至50比34。這波攻勢的關鍵來自防守端，格林（Draymond Green）、巴特勒與穆迪在防守上表現出色，勇士此節逼出國王4次失誤並轉換為10分，讓球隊在半場取得 68比53的優勢，並成功將這股氣勢延續至比賽結束。

自從勇士在交易截止日前迎來巴特勒後，柯瑞的表現持續飆升，這段期間，他場均能砍30.2分、5.2助攻、5.5顆三分球，真實命中率（TS%）高達61.4%。本場比賽，柯瑞只出手13次就攻得20分，顯示他已經不再需要單獨扛起進攻重任，能夠更輕鬆地掌控比賽節奏。

▲勇士一哥柯瑞得到巴特勒助拳後，數據飆升。（圖／達志影像／美聯社）

自巴特勒加入後，勇士取得4勝1敗，「士官長」今日還寫下隊史紀錄，成為勇士史上最快達成100分、25籃板、25助攻的球員。他此戰10投7中輕鬆砍下17分，同時也讓勇士隊友獲得更多發揮空間，尤其是穆迪、希爾德和波傑姆斯基3人聯手轟下65分，展現團隊進攻火力。

這場勝利讓勇士的戰績提升至 29勝27敗，成功超越國王（28勝28敗），升至西區第9種子。

▲巴特勒締造勇士隊史最快紀錄。（圖／達志影像／美聯社）