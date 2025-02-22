運動雲

>

今晚戰南非！中華隊全力搶勝沙子宸先發　WBCQ轉播資訊看這裡

▲▼經典賽資格賽練球日，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽沙子宸抗南非。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽中華隊於 21日首戰以5比12不敵西班牙，22日將重新調整狀態，晚間7點在台北大巨蛋繼續迎戰南非隊，必須全力爭取勝利。此役將由旅美運動家小將沙子宸擔任先發投手。

中華隊首戰前3局超狙擊形成0比4落後，張育成一記兩分砲追回比數，但5、6局投手亂流狂失8分差點被扣倒，7局下吳念庭關鍵一擊追回1分，9局下也沒有放棄追加2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然中華隊全場敲出11支安打，但打線仍有不穩定的斷層，如何調整陣容應對南非隊，將是教練團的重要課題。張育成、陳傑憲、吳念庭、林子偉 近期狀態不錯，值得倚重；王博玄 則是成棒生涯首次代表國家隊先發，單場敲出兩支安打，表現相當亮眼。

沙子宸出身於社區少棒，直到高中才接受正規棒球訓練，其投球潛力受到運動家隊青睞，並於2023年簽約。近兩季在 1A 有出賽紀錄，並累積不少先發經驗。在去年U23世界盃，他首次披上國家隊戰袍，以後援投手身份登板，面對韓國與尼加拉瓜，兩場共投 3.2局，送出4次三振，僅被擊出2支安打，且無責失分，展現穩定壓制力。

南非隊過去在經典賽資格賽中從未與中華隊交手，本屆陣中僅有少數球員擁有職棒經驗。然而，南非在首戰對決尼加拉瓜時表現不俗，雙方激戰至延長賽，甚至使出「藏球戰術」，展現豐富的比賽策略。中華隊需特別留意南非的開路先鋒恩戈佩（Victor Ngoepe），此役敲出兩支安打，攻守俱佳，將是不可忽視的關鍵球員。

經典賽資格賽轉播平台資訊

電視轉播：

中華電信MOD：愛爾達體育2台（可查閱官方轉播時刻表）
有線電視：緯來體育台、東森新聞台、東森洋片台（可查閱官方轉播時刻表）

網路直播：
Hami Video
ELTA.TV

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華隊慘敗給西班牙隊，第二戰全力搶勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊經典賽南非隊沙子宸恩戈佩WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

「西班牙打者真的強」　張育成開轟心中有遺憾

「西班牙打者真的強」　張育成開轟心中有遺憾

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

【暖心畫面】男呆站路邊6hrs沒吃沒喝 警背 #帕金森氏症 患者上3樓返家 #板橋

熱門新聞

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

2西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

3中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

4曾豪駒扛輸球責任　配球思維再檢討

5曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察

最新新聞

1中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

2中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

3中華隊慘敗　張育成：這支全壘打沒意義

4今晚戰南非！中華隊全力搶勝沙子宸先發

5中華隊慘敗　韓媒：足球強國也擅長棒球嗎

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366