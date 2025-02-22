今晚戰南非！中華隊全力搶勝沙子宸先發　WBCQ轉播資訊看這裡

▲經典賽資格賽沙子宸抗南非。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽中華隊於 21日首戰以5比12不敵西班牙，22日將重新調整狀態，晚間7點在台北大巨蛋繼續迎戰南非隊，必須全力爭取勝利。此役將由旅美運動家小將沙子宸擔任先發投手。

中華隊首戰前3局超狙擊形成0比4落後，張育成一記兩分砲追回比數，但5、6局投手亂流狂失8分差點被扣倒，7局下吳念庭關鍵一擊追回1分，9局下也沒有放棄追加2分。

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雖然中華隊全場敲出11支安打，但打線仍有不穩定的斷層，如何調整陣容應對南非隊，將是教練團的重要課題。張育成、陳傑憲、吳念庭、林子偉 近期狀態不錯，值得倚重；王博玄 則是成棒生涯首次代表國家隊先發，單場敲出兩支安打，表現相當亮眼。

沙子宸出身於社區少棒，直到高中才接受正規棒球訓練，其投球潛力受到運動家隊青睞，並於2023年簽約。近兩季在 1A 有出賽紀錄，並累積不少先發經驗。在去年U23世界盃，他首次披上國家隊戰袍，以後援投手身份登板，面對韓國與尼加拉瓜，兩場共投 3.2局，送出4次三振，僅被擊出2支安打，且無責失分，展現穩定壓制力。

南非隊過去在經典賽資格賽中從未與中華隊交手，本屆陣中僅有少數球員擁有職棒經驗。然而，南非在首戰對決尼加拉瓜時表現不俗，雙方激戰至延長賽，甚至使出「藏球戰術」，展現豐富的比賽策略。中華隊需特別留意南非的開路先鋒恩戈佩（Victor Ngoepe），此役敲出兩支安打，攻守俱佳，將是不可忽視的關鍵球員。

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▲▼中華隊慘敗給西班牙隊，第二戰全力搶勝。（圖／記者李毓康攝）