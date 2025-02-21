陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

記者王真魚／台北報導

中華隊首戰5比12不敵西班牙，吞下隊史對戰首敗。台灣隊長陳傑憲賽後直言，西班牙比情蒐所看到的更強，希望隊友們能夠轉換心情，面對下一場比賽。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



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陳傑憲表示西班牙是一支「很黏」的球隊，實戰表現更勝於情蒐資料，「他們變化球選得很好，擊球也很確實，沒有多餘的動作和拉打。今天投手被他們掌握得真的不錯。」

賽後，他感受到隊友們的失落情緒，但認為這反而是好事，「有失落感表示你在意，但關鍵是要怎麼轉換心情去面對，這是該學習的地方。」

資格賽導入計時規則，除了投手，打者和捕手同樣都有秒數限制。陳傑憲觀察到許多不適應，「其實這是一件滿不舒服的一件事情，投手在丟球時會比較倉促，野手在準備時可能動作都沒準備好。」他提醒隊友，「這就是比賽的遊戲規則，我們要去了解並調整。」

對於經驗傳承，陳傑憲提到林子偉、張育成、吳念庭和高宇杰等資深選手都有分享經驗給學弟，「但分享歸分享，選手還是要真的踩上戰場才能深刻感受。今天雖然結果不好，但至少大家已經體驗過了。」

自評今日表現，陳傑憲雖然有兩支長打演出，但坦言跟球的感覺還不夠好，「面對陌生投手，我發現在場上時身體沒有那麼自然。」他表示會在睡前好好思考，準備明天的比賽，「我相信大家經過這場比賽，會把心情調整好。」