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曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

▲▼經典賽資格賽練球日，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙身體不適。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽首戰，中華隊5比12對西班牙吞下首敗。總教練曾豪駒賽後談到投手調度策略。他表示，雖然首局陳宇宏失分後，期待後續投手能穩定局面，但中間環節出現失誤，影響了整體調度安排，或許投手投球應該更大膽。

面對西班牙強勁的打擊火力，曾豪駒坦言早有預料，「我們先前就發現他們的掌握性很好，攻擊掌握機率很高。」他認為未來在配球思維上需要更大膽，「有很多球是我們領先時被打出長打，投捕之間需要再討論調整。」

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這次資格賽導入投球計時規定，曾豪駒認為，其實不會造成太大困擾，「我們已經模擬了五、六場比賽，野手和投手都有一定程度的適應。」

外界最關心的是王牌投手徐若熙的狀況。曾豪駒賽後首度鬆口，「的確，若熙身體上有些不舒服，我們還在觀察，但不是太嚴重的問題。」他強調徐若熙會準備好，「也會在對的時機點出場。」

中華隊此戰推出陳宇宏先發，但最終僅投1局失2分就退場。曾豪駒賽後表示，原本就是隨機看他的狀況，「第一局失分後，就希望後續投手能把狀況穩定下來，中間有環節出錯了，當然調度上就會有所不同。」

「這場結果不好，我們也希望明天再做調整，希望選手能拿出全力去展現自己。」曾總強調，每位投手都有自己的節奏，但比賽會因應情況有所調整，球隊目標仍是以晉級正賽為優先。他期待選手能調整心態，在接下來的比賽拿出全力展現自己。

關鍵字： 棒球中華隊曾豪駒西班牙資格賽WBC資格賽中職CT

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