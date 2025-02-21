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40歲詹姆斯轟40分　里夫斯：還要他證明自己的是喬丹粉絲

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯今日得到40分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間21日洛杉磯湖人背靠背出戰拓荒者，40歲的詹姆斯（LeBron James）砍下40分、8籃板，帶領球隊奪勝。神勇的發揮讓隊友里夫斯（Austin Reaves）看傻眼，直呼詹皇已經沒必要證明自己，還要他（詹姆斯）證明自己的人絕對是喬丹（Michael Jordan）粉絲。

詹姆斯昨日出戰黃蜂得到26分、7籃板、11助攻。今日背靠背面對拓荒者，他出賽35分鐘，爆砍40分、8籃板、4助攻，頂著聯盟最高齡的封號率領湖人贏球。

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隊友里夫斯得到全隊次高32分，他非常佩服詹姆斯40歲還能背靠背出賽，甚至拿下全場最高40分。賽後訪問時，里夫斯超興奮對著詹姆斯大喊，「老屁股！」讓詹姆斯感到害臊又好笑。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯（左）、里夫斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

總教練瑞迪克（JJ Redick）今天安排25歲的新援唐西奇（Luka Doncic）輪休，讓40歲的詹姆斯上場，賽後他表示自己也非常驚訝，沒料到詹皇能有如此出色的發揮，「他是一名億萬富翁了，但他40歲時，還是在背靠背比賽的第2晚登場。」

里夫斯對於詹姆斯的職業態度非常佩服，認為他（詹姆斯）的生涯該證明的都已經證明了，如果有人還要他證明自己，那一定是「籃球之神」喬丹的粉絲。里夫斯表示，詹姆斯的訓練從不停歇，「有時候我想躺下來小睡一下，卻發現詹姆斯還在做訓練、做治療，我很尊敬他，他是超好的球員。」

關鍵字： NBA詹姆斯里夫斯喬丹湖人

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