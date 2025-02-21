詹皇非湖人絕殺「唯一選擇」　唐西奇不設限：輪流執行

▲詹姆斯（左）、唐西奇（右）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）昨（20）日比賽選擇詹姆斯（LeBron James）執行最後一擊，可惜未能命中因而輸球。未來如何抉擇由詹姆斯或唐西奇（Luka Doncic）出手絕殺，唐西奇表示沒有絕對，會輪流執行。

詹姆斯昨天第4節手感火燙，單節砍下湖人26分中的16分。由於唐西奇昨天手感低迷，該場比賽18投僅5中，得到14分、8助攻與6失誤，因此湖人選擇由狀態更佳的詹姆斯執行最後一擊。

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唐西奇表示，「他（詹姆斯）當時手感火熱，所以我們理所當然將球交給他。」唐西奇生涯也曾有過多次絕殺，他相信自己也能扛起關鍵重擔，「未來（最後一擊）會有2種選擇，有時是他執行，有時是我，這取決於比賽的情況。」

▲詹姆斯昨日比賽出手最後一擊。（圖／達志影像／美聯社）

2位球星都強調，以後這種情況將會輪流出手，但關鍵取決是在總教練身上，他們只會聽從計畫執行，詹姆斯表示，「我們執行了瑞迪克設計的戰術，只是（昨天）沒能投進。」

「作為教練，擁有2名既能執行最後一擊、又能為隊友傳球的球員，這無疑是一件讓人興奮的事。」瑞迪克昨日賽後表示，「但我認為詹姆斯在第4節的節奏很好，我對此感到放心，我們創造了2次很好的機會，只可惜沒能把握住。」

▲唐西奇（左）。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇目前在湖人有些水土不服，在場上看似也有些吃力，詹姆斯說，「他（唐西奇）還不熟悉所有戰術，也不了解所有的防守部署和信號，我們正在努力讓他快速適應，且他正從傷病中恢復，逐漸找回狀態，大家都在共同努力度過這個過渡期。」