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WBC資格賽進場注意！離席恐錯過Nice Play　大巨蛋畫面延遲

▲▼ 第三屆世界12強賽事，台北大巨蛋 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大巨蛋 。（圖／記者湯興漢攝）

記者游郁香／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽資格賽今（21）日登場，賽事由美國職棒大聯盟主辦，台北大巨蛋比照大聯盟標準，現場轉播畫面至少延遲8秒播放，防止球隊利用即時影像進行戰術分析或偷暗號，確保比賽公平性，現場球迷若因離席而錯過關鍵時刻，將無法立即透過環廊螢幕回看精彩畫面，而需等待延遲後的畫面播放。

中華隊今日起3天內迎戰西班牙、尼加拉瓜與南非，爭取明年3月經典賽正賽資格。今晚對戰西班牙的3萬3000張門票已售罄，這將超越2016年3月20日墨西哥在自家主場對戰尼加拉瓜時吸引1萬6521名觀眾紀錄。

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▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽今日開打。（圖／記者李毓康攝）

今晚要進場觀戰的球迷可能要注意一項轉播規定，原本台北大巨蛋提供環廊電視即時播放轉播畫面的服務，讓離席的球迷能隨時掌握賽況，但大聯盟對此設備有疑慮。昨（20）日傳出大聯盟要求現場環廊電視與球場螢幕均需延後12至15秒播放，WBC資格賽指南內則寫延遲8秒，避免球隊透過同步畫面進行戰術解析。

由於上一屆經典賽部分球隊已開始使用無線電設備，即時傳達戰術指令，因此若影像與比賽同步，恐讓球員或教練團有機可趁，進一步影響比賽公平性。

這項新規定可能影響進場觀眾的觀賽體驗，現場球迷若因離席而錯過關鍵時刻，將無法立即透過環廊螢幕回看精彩畫面，而需等待延遲後的畫面播放。

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT台北大巨蛋

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