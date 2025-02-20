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NBA全明星賽收視率崩跌！創歷史第2低　錦標賽制救不了熱度

▲NBA全明星賽，柯瑞、凱文哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年NBA全明星賽MVP柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

為避免全明星賽淪為投籃大賽並挽救低迷的收視率，NBA今年改採「迷你錦標賽」制，無奈成效不彰，據《Front Office Sports》的報導，本屆全明星賽在《TNT》、《TBS》等平台的總觀看人數僅471.8萬人，相較去年下降13%，創下史上第2低紀錄。

NBA本季嘗試改變全明星賽形式，以4隊「迷你錦標賽」取代傳統東、西區對抗賽，希望提升競爭性並挽回球迷的興趣。但天王詹姆斯（LeBron James）、人氣王安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和新生代巨星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）皆因傷退賽，導致星度下降，影響比賽話題性。

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▲▼湖人天王詹姆斯在全明星賽開打前宣布退賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯在全明星賽開打前宣布退賽。（圖／達志影像／美聯社）

今年全明星賽整場3小時，實際進行比賽僅42分鐘，其餘時間被大量的節目與廣告填充，也引發多位球星的不滿，「鷹王」楊恩（Trae Young）就直言，「老實說，我一點都不喜歡。」他表示整場「中斷時間」實在太多了。

本屆全明星賽還受到競爭節目的嚴重衝擊，《NBC》的《SNL 50》50周年特別節目吸引了1480萬名觀眾收看，足足比NBA全明星賽多出202%。此外，NHL四國對抗賽「美加大戰」也吸引了440萬人收看。

▲▼杜蘭特全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（右）全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Front Office Sports》的報導，本屆NBA全明星賽在《TNT》、《TBS》與《TruTV》等平台的總觀看人數僅471.8萬人，創下史上第2低紀錄，相較2024年的539.8萬下降13%。這也使得近3屆全明星賽連續無法突破600萬觀眾，呈現持續低迷的趨勢。唯一比今年更糟的收視紀錄發生在2023年，當時的比賽觀眾僅460萬人。

面對低迷的收視率，NBA考慮對全明星賽進行大幅調整，其中包括增設「1對1挑戰賽」，並提供100萬美元獎金吸引球星參與。

聯盟也正在討論明年是否將比賽時間提前至美東時間下午5點，避免與黃金時段的其他熱門節目競爭。值得注意的是，從2026年開始，NBA全明星周末的轉播權將由《NBC》接手，這意味著聯盟可能會在轉播內容與賽事規劃上做出更大幅度的改變，以挽回觀眾注意力並提升賽事吸引力。

▲「咖哩大神」柯瑞勇奪2025年NBA全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年NBA全明星賽MVP柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA全明星賽

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