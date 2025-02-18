佐佐木朗希超犀利指叉球　道奇捕手驚嘆前所未見：與山本由伸不同

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的投捕訓練營在18日（台灣時間）進入第六天，佐佐木朗希迎來第三次牛棚投球練習。這一天，他僅用約20分鐘完成熱身，隨即前往牛棚進行投球。作為當天首位進行投球的選手，他搭檔去年登上大聯盟的捕手費度西亞（Hunter Feduccia）開始投球訓練，費度西亞在練習結束後，對他的指叉球感到印象深刻，直呼前所未見。

儘管是休息兩天再度登板，佐佐木的投球依舊流暢，並未顯露疲態。他依照指示投出不同球種與變化球，費度西亞對他的直球印象深刻並表示：「他的球擁有很好的延伸性，而且能夠準確投向內外角，投得非常出色。」

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除了直球，佐佐木當天也投出了變化球，其中指叉球讓費度西亞感到驚訝。他形容這顆球「非常獨特」，並補充道：「這顆指叉球是我前所未見的類型，從手中投出後會突然急墜。與山本由伸的指叉球不同，佐佐木的球速稍慢，但帶有特殊的移動軌跡。」

練習過程中，山本由伸也進入牛棚，兩位日本投手並肩投球，形成亮眼畫面。佐佐木投出23球，展現自信。練習結束後，費度西亞透露：「佐佐木對今天的投球感到滿意。這才剛進入春訓初期，他的狀態還會持續提升。」

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對佐佐木的表現讚譽有加，認為他展現出色的觀察力與投球能力，但也強調：「接下來的觀察重點，是當他真正面對打者時的表現。」