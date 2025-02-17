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NBA過度依賴三分、判罰標準惹議　總裁正面迎戰：批評幫助進步

▲▼NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席爾瓦對各方意見持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA正面臨過度依賴三分球、金錢因素對交易的影響以及判罰標準惹議等挑戰，向來關注外界對聯盟評價的總裁席爾瓦（Adam Silver）選擇正面迎戰，他在全明星周的記者會上表示，自己閱讀各方評論並從中吸取建議，「我認為比賽的現況非常好，但媒體和球迷的批評是重要的，它能幫助我們進步。」

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）帶動小球風潮後，NBA近10年各隊三分出手次數暴增，席爾瓦過去曾力挺三分戰術，但他現在也開始質疑這是否對比賽造成了過度影響，「我們比去年每場多投兩顆三分球，這雖然不算劇烈變化，但考慮到過去10年的趨勢，可能已經有點過頭了。」

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除了比賽風格的爭議，NBA的交易市場也因「金錢考量」變得更加複雜。唐西奇（Luka Doncic）轉戰湖人、戴維斯（Anthony Davis）被交易至獨行俠，這些交易不僅改變了聯盟格局，也讓外界關注球隊如何在薪資壓力下做出決策。熱火與前任一哥巴特勒（Jimmy Butler）的矛盾，則顯示出明星球員與球隊管理層之間的「微妙關係」仍是聯盟必須面對的問題。

▲「咖哩大神」柯瑞勇奪2025年NBA全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲「咖哩大神」柯瑞帶動小球風潮。（圖／達志影像／美聯社）

裁判判罰尺度也始終是NBA球迷與球員討論的焦點，特別是在社群媒體發達的時代，每一次吹罰都可能引發爭議，對此席爾瓦坦言，「我們擁有無數攝影機角度，還有更多的球迷、記者在社群上討論，每一個判決都會被放大檢視，這對裁判來說是極大的挑戰。」

席爾瓦自己也時不時拋出爭議性話題，像是開玩笑地提議將比賽時間從12分鐘縮短至10分鐘，立刻引來批評，「老實說，我會盡量閱讀所有意見，我們在聯盟辦公室也會試圖吸收這些資訊。我認為比賽的狀況很好，但媒體與球迷對比賽提出批評是完全合理的，這對我們來說非常有幫助，我不是那種不看批評意見的人。」

席爾瓦不打算停下對比賽的改革。近年來，他推動附加賽制度（Play-In Tournament）並新增NBA盃，這些創新雖然剛開始引發質疑，但如今已成為聯盟的一部分。他強調，「許多偉大的想法來自外界，像附加賽和NBA盃並非我們的原創概念，而是參考其他聯賽和媒體建議後做出的決定。」

▲▼NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

全明星賽則是席爾瓦最新的試驗場，今年改制採用「迷你錦標賽」形式，讓4支球隊爭冠。雖然部分球員和球迷對這種新模式仍抱持懷疑態度，但席爾瓦表示，他願意不斷嘗試新方法來提高比賽的吸引力。

席爾瓦的領導風格與前任總裁史騰（David Stern）相當不同，他不像史騰那麼強硬，而是更具開放性和靈活度。在NBA不斷進化的過程中，這種適應與創新的能力，可能正是他最大的優勢。

關鍵字： NBA席爾瓦全明星賽

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