NBA全明星賽3小時「比賽僅42分鐘」　鷹王：一點都不喜歡

“Nah, I didn’t like it at all to be honest with you. I don’t know what the fans reaction was yet, but it was too many breaks. It was too long of a break. Guys were over there ready to play. I thought it was very competitive in the beginning, but too many breaks.”



Trae Young on… pic.twitter.com/m0VV2sJVRn — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA全明星賽改為「迷你錦標賽」制，出發點是希望增加競爭性，但整場3小時，實際進行比賽卻僅有42分鐘，其餘時間則被大量的節目與廣告填充，多位球星對此表達不滿，「鷹王」楊恩（Trae Young）直言，「老實說，我一點都不喜歡。」他表示整場「中斷時間」實在太多了。

今年NBA全明星賽的時間分配如下：開場介紹與廣告佔據30分鐘，賽前談話10分鐘，3場比賽分別為12分鐘、16分鐘和14分鐘，其他環節如「Mr. Beast 挑戰賽」5分鐘、音樂表演6分鐘、《Inside the NBA》致敬儀式9分鐘、分析與訪談22分鐘，再加上總計80分鐘的廣告，讓比賽變得支離破碎。

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▲老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

多位球星對此表達不滿，老鷹一哥楊恩直言，「老實說，我一點都不喜歡。我還不知道球迷的反應如何，但這場比賽的中斷時間實在太多了，休息時間太長。場上的球員都已經準備好要比賽了。我覺得一開始競爭性很強，但中間的中斷實在太多了。」

NBA記者費根（ Harrison Faigen ）也有相同的看法，「我其實覺得這個點子可以運作，但不能被2.5小時的現場表演插播得支離破碎。」

塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）則特別指出頒獎典禮影響了比賽流暢度，「這個賽制本身不錯，但最困難的部分是停下比賽進行頒獎……我們當時坐在場邊等了20分鐘，等到比賽恢復時，真的很難找回比賽的節奏。」

▲老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）