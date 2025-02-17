沒想過唐西奇會被交易　NBA總裁：對獨行俠迷的憤怒感同身受

Adam Silver on the Luka — AD trade:



"I was surprised when I heard the trade. I did not know that Luka Doncic was potentially a player that was about to be traded…that was news to me."



(h/t @ohnohedidnt24 / @ClutchPoints)



pic.twitter.com/hJQ98W1mQa — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

距離湖人與獨行俠達成「震撼交易」已過去兩周，整個NBA仍難以置信唐西奇（Luka Doncic）會與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）以「The Trade」來稱呼這筆交易，他坦言當下很驚訝，「對於獨行俠球迷的憤怒，我感同身受。」

席爾瓦在全明周記者會談到唐西奇與戴維斯互換東家的「震撼交易」，他笑著問道，「現在大家都叫它『那筆交易（The Trade）』了嗎？」他聽到這筆交易的當下，反應與多數人一樣，「我真的很驚訝。我並不知道唐西奇是可能被交易的球員，這對我來說完全是個新聞。我當時就像球迷一樣，跟著大家關注。」

這筆交易至今仍讓整個NBA感到震驚，許多人都覺得這完全違反「常理」，尤其唐西奇去年才剛率領獨行俠闖入總冠軍賽。達拉斯球迷難以接受球隊基石被送走，甚至有人在場外舉行「假葬禮」，象徵球隊的希望已死，還有人因為在登上球場大螢幕時怒吼「Fire Nico（炒掉總管哈里森）」而被保全驅逐出場。

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▲NBA總裁席爾瓦表示能理解獨行俠球迷的憤怒。（圖／達志影像／美聯社）

對此席爾瓦表示自己能理解，「對於獨行俠球迷的憤怒，我感同身受。我了解他們的心情，畢竟達拉斯去年才剛進入總決賽。我也很喜歡唐西奇，我在他進入NBA之前，在他效力皇家馬德里時就認識他了。他的反應是完全真實的，他真的很震驚也很失望，你可以從他的肢體語言看出來。」

金塊MVP約基奇（Nikola Jokić）則試圖維持客觀態度，「我覺得從某個角度來看，雙方都贏了。在我看來，唐西奇是一名世代級天才，我並不是說戴維斯不是，但唐西奇是那種能在多個層面影響比賽的球員。我們真的見過這樣的球員嗎？他原本正在達拉斯打造一支冠軍球隊。」

▲唐西奇被交易到湖人，震撼整個NBA。（圖／達志影像／美聯社）