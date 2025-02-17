調皮大谷翔平送「名車」　道奇教頭笑：你這傢伙有麻煩了

▲大谷翔平送「名車」給道奇總教練羅伯斯，是一輛兒童版保持捷。（圖／道奇X）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平再度對道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）發動惡作劇，球隊官方社群媒體公開了羅伯斯看到「兒童版保持捷」困惑又驚喜的反應，他笑著說：「翔平，你這傢伙，真是夠了！」

Shohei with another car prank on Doc. pic.twitter.com/aCK3aeOAxs [廣告]請繼續往下閱讀... February 16, 2025

在道奇隊春訓營的球隊專用停車場內，羅伯斯專屬車位竟被一台藍色的「兒童版保時捷」占據。當他走向車位時，疑惑地問：「我的車去哪了？」結果映入眼簾的，竟是一台玩具車。他立刻察覺：「這是翔平的惡作劇嗎？」拍攝人員則笑著回答：「沒錯，就是他。」

面對這突如其來的驚喜，羅伯斯一邊苦笑一邊驚呼：「Oh my god！翔平，你真的玩大了，這是開玩笑吧！」不過，他隨後還是決定「試乘」這輛兒童車，並滿意地說：「其實還不錯啊！」接著他笑著補充：「確實，我跟他提過我想要一輛保時捷（真的保時捷）。」最後，他對著鏡頭喊話：「好吧，翔平，接下來就換你了，我一定會找機會反擊！」

大谷翔平與羅伯斯的「保時捷之約」始於去年。當時，大谷追平羅伯斯所保持的「隊史日籍球員最多全壘打紀錄」，為了紀念這一成就，他送了一輛「迷你版保時捷」作為紀念禮物。大谷還曾在休賽季時，為了感謝隊友凱利讓出17號球衣，而送給凱利的妻子一台真正的保時捷，形成有趣對比。

此外，大谷去年也曾開玩笑說：「如果我們贏得世界大賽，也許我會送總教練一輛真正的保時捷。」如今從迷你車升級到兒童車，是否意味著他在一步步實現這個承諾？粉絲們紛紛期待：「下一步就是真的保時捷了嗎？」如果道奇隊真的奪冠，羅伯斯或許能收到「夢想成真」的大禮！