調皮大谷翔平送「名車」　道奇教頭笑：你這傢伙有麻煩了

▲大谷翔平送「名車」給道奇總教練羅伯斯,是一輛兒童版保持捷。(圖/道奇X)

記者楊舒帆/綜合報導

大谷翔平再度對道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)發動惡作劇,球隊官方社群媒體公開了羅伯斯看到「兒童版保持捷」困惑又驚喜的反應,他笑著說:「翔平,你這傢伙,真是夠了!」

Shohei with another car prank on Doc. pic.twitter.com/aCK3aeOAxs