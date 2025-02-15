PLG史上第2次！飛雷神、艾賽亞同場40分　獵鷹擊敗鋼鐵人

▲台鋼獵鷹飛雷神。（圖／PLG提供，下同）

文／中央社

職籃PLG高雄鋼鐵人洋將艾賽亞今天復出首戰轟下43分白忙一場，台鋼獵鷹靠著飛雷神拿下40分，以119比108擊敗鋼鐵人，而單場有2名球員至少得40分，則是聯盟史上第2次。

P.LEAGUE+獵鷹在主場成功大學迎戰來訪的鋼鐵人，上半場最多領先12分，第3節卻一度被追成僅剩1分差，靠著飛雷神（Branden Frazier）單節狂轟19分強勢表現，帶著10分領先進入決勝節。

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鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）決勝節單節攻下14分，試圖力挽狂瀾，依舊無力回天，獵鷹憑藉著多點開花的攻勢，拿下3連勝。

獵鷹的飛雷神拿下40分，另有5籃板、7助攻，鉑金（Nick Perkins）貢獻20分，至於鋼鐵人艾賽亞歸隊首戰，雖斬獲全場最高的43分，外加6籃板、11助攻，依舊未能阻止球隊陷入7連敗。

根據PLG統計，今天為史上第2次出現球員同場拿下至少40分，飛雷神、艾賽亞一同寫下紀錄。

鋼鐵人總教練邱大宗接受媒體聯訪表示，感謝艾賽亞帶傷上陣，幫助球隊得到很多分數，但他認為，艾賽亞的狀態還沒有到最佳，希望透過更多訓練調整，持續幫助球隊。