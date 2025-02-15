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世界球王辛納禁賽3個月！與WADA達成和解　法網仍可參賽

▲▼球王辛納連2年晉級澳網決賽，直落3盤擊敗美國好手謝爾頓。（圖／路透）

▲球王辛納選擇接受世界反禁藥組織（WADA）提出的和解方案，接受禁賽3個月。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第1的義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）因禁藥問題確定遭禁賽3個月，但仍可趕上5月開打的法國網球公開賽。這起事件已困擾辛納近1年，如今他選擇接受世界反禁藥組織（WADA）提出的和解方案，以結束這場漫長的調查。

WADA今（15）日宣布，辛納因於2024年3月在印地安泉網賽（Indian Wells）期間的兩次藥檢中，皆被驗出微量禁藥「克羅地勃」（Clostebol），將從2月9日開始禁賽至5月4日。由於禁賽期結束後剛好趕上法網開打，辛納仍有機會參加本年度的第2場大滿貫賽事。

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這起風波最早由國際網球誠信機構（ITIA）去年8月公布，當時獨立法庭裁定辛納無過失，允許他繼續參賽。辛納隨後於社群媒體發文表示，陽性檢測結果來自於理療師誤用含有該成分的外用藥噴霧，且此藥物並未直接塗抹在他身上。然而，WADA對該裁決不滿，並向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，試圖推翻原判決。

▲▼義大利球王辛納與德國名將茲維列夫爭奪2025年澳網男單冠軍。（圖／路透）

最終，WADA與辛納達成和解，同意撤銷上訴並改判3個月禁賽，但強調此決定符合《反禁藥規範》（Code）及CAS過往裁決，因運動員對於團隊成員的疏忽仍需負起最終責任。

「WADA接受辛納並無作弊意圖，也未因禁藥獲得任何競技優勢。但根據現行規範，運動員仍須為其團隊的過失負責。因此，3個月的禁賽懲處是一個合理的結果。」WADA在聲明中表示。

▲▼球王辛納連2年晉級澳網決賽，直落3盤擊敗美國好手謝爾頓。（圖／路透）

對此，辛納透過經紀團隊發表聲明，表示願意承擔責任，「這起案件困擾了我將近1年，原本可能要到年底才會有最終決定。我一直明白，我需要為自己的團隊負責，也理解WADA的嚴格規範對這項運動的重要性。因此，我接受WADA提出的3個月禁賽，以結束這起風波。」

ITIA在回應《CNN》查詢時指出，WADA的最終決議也印證了他們當初的調查結果，即辛納的禁藥檢測結果屬於無意違規，並非蓄意使用禁藥。

辛納的律師辛格（Jamie Singer）則表示，「WADA已確認辛納無意違規、毫不知情，且未因此獲得任何競技優勢。這場風波源於團隊成員的錯誤，令人遺憾，但我們很高興辛納終於能放下這段煎熬的經歷，重新專注於比賽。」

辛納將暫時告別賽場至5月4日，這段禁賽期結束後，他仍可趕上紅土賽季的重頭戲法國網球公開賽，屆時球迷將能見證他能否擺脫禁賽影響，在巴黎再創佳績。

關鍵字： Jannik Sinner辛納WADAITIA禁賽法網網球

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