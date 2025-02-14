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中華隊羽球亞團賽不敵印尼　止步8強仍平隊史最佳

▲台北羽球公開賽，一路殺入決賽的台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳最終拿下亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳。（圖／資料照）

文／中央社

2025亞洲羽球混合團體錦標賽8強賽今天登場，中華隊迎戰印尼，前2點與對手激戰3局都未能拿下，第3點宋碩芸以直落2敗給瓦爾達妮，中華隊以0比3落敗，無緣4強。

2025亞洲羽球混合團體錦標賽在中國青島舉行，賽事採5點3勝制，中華隊分組賽首戰以4比1擊敗新加坡後，第2戰以2比3敗給尋求3連霸的中國，以分組第2晉級，繼2017年、2019年後再度躋身8強，追平隊史最佳成績。

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中華隊今天出戰印尼，打頭陣的混雙組合楊博軒與胡綾芳先盛後衰，以21比16、16比21、19比21輸給印尼組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）與拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。

男單世界排名第24李佳豪把關中華隊第2點，面對排名第43、世青賽金牌得主法漢（Alwi Farhan），浪費開賽7比4領先機會，以16比21將首局拱手讓人， 李佳豪次局克服2比8落後，以23比21扳回一城。可惜決勝局未能延續這股氣勢，以11比21敗下陣來。

背水一戰的中華隊，第3點派出宋碩芸，對戰去年台北公開賽曾擊敗台灣天后戴資穎的瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），最終以8比21、15比21落敗。

關鍵字： 亞洲羽球混合團體錦標賽

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