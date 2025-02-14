運動雲

>

西蒙斯首秀超全能！快艇20分大逆轉　媒體球迷驚艷「超出預期」

記者游郁香／綜合報導

NBA「休賽季之王」西蒙斯（Ben Simmons）今（14）日迎來快艇首秀，面對西區倒數第2的爵士，他從板凳出發貢獻12分、8籃板、6助攻和3抄截，投籃命中率高達80%，並在第4節與延長賽有關鍵演出，幫助新東家上演20分大逆轉，表現讓媒體與球迷驚呼，「完全超出預期！」

西蒙斯與籃網完成買斷後選擇加入快艇，過去幾季受背傷和心理疾病困擾的他，能否在洛杉磯重拾「狀元」身手備受矚目，他今日首度披上快艇戰袍上陣，擔任球隊替補。

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西蒙斯（左）迎來快艇首秀。（圖／達志影像／美聯社）

快艇上半場一度落後達20分，但西蒙斯的能量成為球隊「反撲」的關鍵。他在第3節末段完成一次抄截後快攻上籃，接著在第4節開局連續造成對手失誤，贏得罰球機會並穩穩命中。

西蒙斯的推進速度、籃板爭搶能力以及出色的防守判斷，使快艇逐漸掌控比賽節奏。值得一提的是，快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）在最後時刻讓西蒙斯擔任5號位，在爵士缺少「傳統中鋒」的情況下成功壓制對手。

快艇明星後場哈登（James Harden）與鮑威爾（Norman Powell）今日聯手攻下73分，鮑威爾在延長賽一人獨得9分，幫助球隊鎖定勝局。西蒙斯在攻防兩端的表現也讓人眼前一亮，他不僅能夠作為小球陣容的中鋒，也能在部分時間頂替哈登扛起控球重任。

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

快艇終場以120比116逆轉取勝，戰績變成31勝23敗排名西區第6。西蒙斯此戰替補登場27分鐘，貢獻12分、8籃板、6助攻和3抄截，投籃命中率高達80%（5投4中），並在比賽最後階段發揮關鍵作用，獲得球迷與媒體的高度肯定。

快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）大讚西蒙斯第4節表現相當出色。《Clip City》則評論，「西蒙斯完全超出我的預期，他的表現太棒了！」快艇播報員勞勒（Ralph Lawler）也直言，「我真的很喜歡看到西蒙斯今晚的表現！」

哈登賽後受訪時更大讚，「西蒙斯的速度、終結能力以及傳球視野，為我們帶來了先前所缺少的東西。」

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇西蒙斯哈登

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

熱門新聞

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

2前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟

3張育成差點開轟笑言要去做重訓

4林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

5大谷翔平副收入達229億！超越C羅

最新新聞

1日本硬體讚　鄭兆行點出日本球員

2鄭兆行點名樂天期待　看好游承勳

3沙子宸增重飲控滷肉飯要忍住

4台鋼宣布成立全新職業排球隊天鷹

5贏球為前提！　鄭兆行代掌兵符

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366