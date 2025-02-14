西蒙斯首秀超全能！快艇20分大逆轉　媒體球迷驚艷「超出預期」

Ben Simmons was everywhere tonight. ????



Clippers Ben is here. (via @IQfor3)



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記者游郁香／綜合報導

NBA「休賽季之王」西蒙斯（Ben Simmons）今（14）日迎來快艇首秀，面對西區倒數第2的爵士，他從板凳出發貢獻12分、8籃板、6助攻和3抄截，投籃命中率高達80%，並在第4節與延長賽有關鍵演出，幫助新東家上演20分大逆轉，表現讓媒體與球迷驚呼，「完全超出預期！」

西蒙斯與籃網完成買斷後選擇加入快艇，過去幾季受背傷和心理疾病困擾的他，能否在洛杉磯重拾「狀元」身手備受矚目，他今日首度披上快艇戰袍上陣，擔任球隊替補。

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▲西蒙斯（左）迎來快艇首秀。（圖／達志影像／美聯社）

快艇上半場一度落後達20分，但西蒙斯的能量成為球隊「反撲」的關鍵。他在第3節末段完成一次抄截後快攻上籃，接著在第4節開局連續造成對手失誤，贏得罰球機會並穩穩命中。

西蒙斯的推進速度、籃板爭搶能力以及出色的防守判斷，使快艇逐漸掌控比賽節奏。值得一提的是，快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）在最後時刻讓西蒙斯擔任5號位，在爵士缺少「傳統中鋒」的情況下成功壓制對手。

Norm Powell and James Harden take care of business in Utah combining for 73 PTS in the @LAClippers OT win!



Powell: 41 PTS | 5 3PM | 50.0 FG%

Harden: 32 PTS | 10 REB | 7 AST pic.twitter.com/waxkm7xCu6 — NBA (@NBA) February 14, 2025

快艇明星後場哈登（James Harden）與鮑威爾（Norman Powell）今日聯手攻下73分，鮑威爾在延長賽一人獨得9分，幫助球隊鎖定勝局。西蒙斯在攻防兩端的表現也讓人眼前一亮，他不僅能夠作為小球陣容的中鋒，也能在部分時間頂替哈登扛起控球重任。

▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

快艇終場以120比116逆轉取勝，戰績變成31勝23敗排名西區第6。西蒙斯此戰替補登場27分鐘，貢獻12分、8籃板、6助攻和3抄截，投籃命中率高達80%（5投4中），並在比賽最後階段發揮關鍵作用，獲得球迷與媒體的高度肯定。

快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）大讚西蒙斯第4節表現相當出色。《Clip City》則評論，「西蒙斯完全超出我的預期，他的表現太棒了！」快艇播報員勞勒（Ralph Lawler）也直言，「我真的很喜歡看到西蒙斯今晚的表現！」

哈登賽後受訪時更大讚，「西蒙斯的速度、終結能力以及傳球視野，為我們帶來了先前所缺少的東西。」

▲快艇哈登（左）。（圖／達志影像／美聯社）