西蒙斯首秀超全能！快艇20分大逆轉　媒體球迷驚艷「超出預期」

記者游郁香/綜合報導

NBA「休賽季之王」西蒙斯(Ben Simmons)今(14)日迎來快艇首秀,面對西區倒數第2的爵士,他從板凳出發貢獻12分、8籃板、6助攻和3抄截,投籃命中率高達80%,並在第4節與延長賽有關鍵演出,幫助新東家上演20分大逆轉,表現讓媒體與球迷驚呼,「完全超出預期!」

西蒙斯與籃網完成買斷後選擇加入快艇,過去幾季受背傷和心理疾病困擾的他,能否在洛杉磯重拾「狀元」身手備受矚目,他今日首度披上快艇戰袍上陣,擔任球隊替補。

▲西蒙斯(左)迎來快艇首秀。(圖/達志影像/美聯社)

快艇上半場一度落後達20分,但西蒙斯的能量成為球隊「反撲」的關鍵。他在第3節末段完成一次抄截後快攻上籃,接著在第4節開局連續造成對手失誤,贏得罰球機會並穩穩命中。

西蒙斯的推進速度、籃板爭搶能力以及出色的防守判斷,使快艇逐漸掌控比賽節奏。值得一提的是,快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)在最後時刻讓西蒙斯擔任5號位,在爵士缺少「傳統中鋒」的情況下成功壓制對手。

