陳柏豪自嘲化解「劇場」享受比賽　曝關門直球對決關鍵

▲▼台韓交流賽，陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽首戰，中華隊終結者陳柏豪雖在九局上被攻佔三壘演出「劇場」，但仍以再見三振為球隊守下勝利。陳柏豪表示，當時想法是直球對決，把自身優勢拿出來。

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「雖然出現狀況，但我很相信隊友。少宏（捕手）不斷給我信心，在他的配球建議下，先完成了一個雙殺，最後一個打者則是拿下最後出局數。」陳柏豪說。關鍵一刻，投手教練林岳平提醒他要因應不同情況調整策略，「如果球數落後要小心一點，領先的話就想辦法把他抓下來。」

同時蔣少宏在最後一打席前，也詢問他要配什麼球時，陳柏豪大膽地選擇直球對決。「我的優勢就是直球，不能只靠變化球。今年賽季即將開始，要把狀況調整好，為經典賽資格賽和球季做好準備。」

陳柏豪對於昨日比賽氣氛感到滿意，「台韓兩隊交流很不錯，昨天的張力很大，比賽低比數很精彩。」他也呼籲球迷進場支持接下來的經典賽資格賽。

在守備陣容上，陳柏豪對於身後的內野極具信心，「有育成學長和子偉學長在，還有其他隊友。我相信他們，只要我在投手丘上，無論發生什麼事，我都相信隊友能幫我解決出局數。」

回憶前一次穿上中華隊球衣對韓國已經是2018年雅加達亞運，陳柏豪在此次中華隊加入「中生代」，也很熱心地將自己的經驗分享給學弟，例如旅日的徐翔聖就交流許多，也透過他了解日本的方式，自己則是盡可能幫助他調整，鼓勵他做好自己該做的事，別想太多。

台韓交流賽G1陳韻文、陳柏豪接連出賽，總教練曾豪駒坦言，「會觀察每位球場的出賽狀況，按照設定局數看誰的狀況好，再決定由誰關門。」