運動雲

>

紅襪隊重砲補強！1.2億美元簽布萊格曼 外媒曝拒6年長約

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

▲ 紅襪隊簽下布萊格曼！3年1.2億美元合約。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

根據MLB.com記者芬桑（Mark Feinsand）消息，紅襪隊在週三晚間大手筆出擊，與自由球員內野手布萊格曼（Alex Bregman）達成3年1.2億美元合約，約台幣39億元。這筆交易尚未獲得球隊正式確認，但據報導，合約內含兩次選擇跳脫條款（opt-out）。

消息人士透露，布萊格曼原本收到過6年超過1.7億美元的長約，但最終選擇紅襪隊開出的年薪更高、附帶跳脫條款的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊格曼在2019年曾繳出生涯巔峰表現，當時在美聯MVP票選中屈居第2，僅次於楚奧特（Mike Trout）。雖然之後的打擊數據未能完全回到當年的水準，但他仍然是一名優秀的打者，擁有穩定的擊球能力且三振率極低。

他在三壘防守表現出色，不過紅襪隊目前已有重砲手戴佛斯（Rafael Devers）鎮守三壘，如何安排布萊格曼的守備位置將成為焦點。

布萊格曼的擊球強勁率（hard-hit rate）一向不算特別突出，但去年卻創下個人新高，達到40.4%。他的三振率僅13.6%，展現出極佳的選球能力。

然而，他的6.9%保送率則明顯低於生涯平均的11.9%。根據Statcast數據，他在211名符合資格的打者中，「確實擊球率（squared-up rate）」排名第10，證明他的擊球品質仍維持在高水準。

布萊格曼的健康狀況相當穩定，自2017年起，每個完整賽季（不含2020年因疫情縮水的賽季）至少出賽145場。此外，他擁有豐富的季後賽經歷，過去7年是太空人王朝的重要一員。

在8次季後賽征戰中，他累積出賽99場，敲出19發全壘打，繳出.789 OPS，擁有寶貴的大賽經驗，將為紅襪帶來關鍵戰力。

關鍵字： MLB紅襪隊布萊格曼簽約大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「結束了」曾陶鎔宣布引退：很抱歉沒能打到光榮退役

「結束了」曾陶鎔宣布引退：很抱歉沒能打到光榮退役

超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

交流賽故意保送陳子豪 樂天巨人教頭曝主要考量

交流賽故意保送陳子豪 樂天巨人教頭曝主要考量

曾豪駒讚中華隊投手勇於對決　台韓交流賽G2先發投手李東洺

曾豪駒讚中華隊投手勇於對決　台韓交流賽G2先發投手李東洺

大聯盟等級二、游雙殺連連　曾豪駒談宋晟睿守備瑕疵：安打成分高

大聯盟等級二、游雙殺連連　曾豪駒談宋晟睿守備瑕疵：安打成分高

佐佐木朗希感謝讓背號送禮 羅哈斯驚喜：會好好收藏

佐佐木朗希感謝讓背號送禮 羅哈斯驚喜：會好好收藏

快訊／陳柏豪再見三振！高宇杰2打點勝打　中華4比3樂天巨人

快訊／陳柏豪再見三振！高宇杰2打點勝打　中華4比3樂天巨人

比72勝公牛、五星宇宙勇還強　雷霆百回合淨勝分獨居歷史第1

比72勝公牛、五星宇宙勇還強　雷霆百回合淨勝分獨居歷史第1

川普大砍聯邦政府預算　馬斯克：不削減開支美國會破產

熱門新聞

「結束了」曾陶鎔宣布引退：很抱歉沒能打到光榮退役

超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

交流賽故意保送陳子豪 樂天巨人教頭曝主要考量

曾豪駒讚中華隊投手勇於對決　台韓交流賽G2先發投手李東洺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

2韓媒扭曲台媒提問！現場記者還原真相

3唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」

4啦啦隊IU來了！台韓應援激情對決

5故意保送陳子豪 樂天教頭曝考量

最新新聞

1布萊格曼婉拒老虎6年1.71億合約　轉戰紅襪將移防二壘

2柯瑞關鍵罰球失手　獨行俠氣走勇士

3接棒未來！劉基鴻將現身台北燈節　陪球迷過情人節

4領航猿Pilots Crew　挺踩街遶境

5紅襪砸1.2億美元！3年合約簽下布萊格曼

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366