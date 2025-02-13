紅襪隊重砲補強！1.2億美元簽布萊格曼 外媒曝拒6年長約

▲ 紅襪隊簽下布萊格曼！3年1.2億美元合約。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

根據MLB.com記者芬桑（Mark Feinsand）消息，紅襪隊在週三晚間大手筆出擊，與自由球員內野手布萊格曼（Alex Bregman）達成3年1.2億美元合約，約台幣39億元。這筆交易尚未獲得球隊正式確認，但據報導，合約內含兩次選擇跳脫條款（opt-out）。

消息人士透露，布萊格曼原本收到過6年超過1.7億美元的長約，但最終選擇紅襪隊開出的年薪更高、附帶跳脫條款的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊格曼在2019年曾繳出生涯巔峰表現，當時在美聯MVP票選中屈居第2，僅次於楚奧特（Mike Trout）。雖然之後的打擊數據未能完全回到當年的水準，但他仍然是一名優秀的打者，擁有穩定的擊球能力且三振率極低。

他在三壘防守表現出色，不過紅襪隊目前已有重砲手戴佛斯（Rafael Devers）鎮守三壘，如何安排布萊格曼的守備位置將成為焦點。

布萊格曼的擊球強勁率（hard-hit rate）一向不算特別突出，但去年卻創下個人新高，達到40.4%。他的三振率僅13.6%，展現出極佳的選球能力。

然而，他的6.9%保送率則明顯低於生涯平均的11.9%。根據Statcast數據，他在211名符合資格的打者中，「確實擊球率（squared-up rate）」排名第10，證明他的擊球品質仍維持在高水準。

布萊格曼的健康狀況相當穩定，自2017年起，每個完整賽季（不含2020年因疫情縮水的賽季）至少出賽145場。此外，他擁有豐富的季後賽經歷，過去7年是太空人王朝的重要一員。

在8次季後賽征戰中，他累積出賽99場，敲出19發全壘打，繳出.789 OPS，擁有寶貴的大賽經驗，將為紅襪帶來關鍵戰力。