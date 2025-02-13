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中華隊4比1力退新加坡　挺進亞洲羽球混合團體賽8強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

文／中央社

2025亞洲羽球混合團體錦標賽，中華代表隊昨晚在分組賽首戰以4比1擊敗新加坡，如願開出紅盤，搶下8強資格，今天將與地主中國正面交鋒。

2025亞洲羽球混合團體錦標賽在中國青島舉行，上屆無緣8強的台灣在分組賽與新加坡、中國同組，取分組前2名晉級8強，之後再重新抽籤進行單淘汰賽，目標除了取得蘇迪曼盃資格外，也期盼年輕球員藉此磨練比賽經驗。

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台灣昨天在亞洲羽球混合團體錦標賽首戰面對新加坡，首點混雙派出世界排名第7的楊博軒、胡綾芳壓陣，「楊胡配」也不負眾望，僅花費29分鐘即以21比16、21比5力退許永凱、金佳恩，替台灣先馳得點。

第2點女單許玟琪與世界排名15的楊佳敏力抗3局，可惜仍以18比21、21比19、18比21吞敗，不過第3點男單「左手重砲」林俊易立刻討回來，憑藉犀利的殺球，以21比13、16比21、21比13扳倒前世界羽球錦標賽冠軍駱建佑，幫助中華隊再度取得領先，成為此役勝負的分水嶺。

接下來第4點女雙洪恩慈、余芊慧及壓軸登場的男雙「麟榤配」王齊麟、邱相榤並未遭遇太多挑戰，皆以直落二擊敗對手，最後中華隊就以4比1摘下勝利，如願開出紅盤，加上新加坡前役不敵中國，因此台灣提前確定晉級8強，今天將與地主中國正面交鋒，爭取分組龍頭。

關鍵字： 羽球亞洲羽球混合團體錦標賽許玟琪林俊易王齊麟邱相榤

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